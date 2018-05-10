Стриженова и Ротару удивили экстремальной диетой

Лишние килограммы могут стать серьезной преградой для того, чтобы надеть любимое платье. Стоит от них избавиться – и вещь сядет идеально, что подарит обладательнице форм недюжинную уверенность в себе, пишет Dni.ru.

Российские звезды рассказали, что помогает им поддерживать себя в форме. Однако диетологи сразу предупреждают: экспресс-диета – большой стресс для организма, который лучше всего обговорить с врачом.

Так, телеведущая Екатерина Стриженова всю жизнь сидит на диетах, сообщает teleprogramma.pro. Каждый понедельник и вторник у нее разгрузочные дни на кефире или зеленом чае с молоком.

Остальные дни Стриженова радует себя творогом с фруктами. На обед – салат или суп на воде, ужин – курица с овощами или рыба. Есть в арсенале Екатерины и быстрый способ похудения – "Диета гейши". На ней телеведущая теряет пять килограммов за пять дней.

Такой рацион предполагает употребление зеленого чая с обезжиренным молоком утром и 250 грамм риса – днем и вечером. Кроме этого, за день нужно выпивать два литра воды.

София Ротару, в свою очередь, сбрасывает пять килограммов, когда на завтрак ест отварной бурый рис без соли. На обед и ужин певица позволяет себе только диетические блюда. Экспресс-диета от Ротару рассчитана на девять дней.

Чтобы достичь результата, первые три дня необходимо есть несоленый бурый рис. Вторые три дня – овощи на гриле, на пару. Следующие три – фруктовые салаты. При этом ежедневно придется выпивать не менее двух литров воды.