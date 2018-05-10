Девушка-«химера» с огромным родимым пятном стала моделью

С рождения правая часть живота у Махл была гораздо более темного оттенка, чем левая, также девушка страдала от многочисленных проблем с иммунитетом. Американка очень стеснялась этой особенности и всегда носила одежду, прикрывающую живот. Однажды она даже попыталась удалить лазером отметину, но не выдержала боли и отказалась от этой идеи, пишет Lady.mail.ru.

Уже во взрослом возрасте врачи диагностировали модели химеризм — редкое генетическое состояние, когда человек совмещает в себе два набора ДНК. Оно развивается при поглощении одним близнецом другого в утробе на ранних стадиях эмбрионального развития. Мать Махл рожала дома и не делала УЗИ, поэтому не знала, что изначально была беременна близнецами. По ее словам, в детстве модель просила покупать такую же одежду, как у ее лучшей подруги, и часто спрашивала, не близнецы ли они.

После того как Махл узнала о своем диагнозе, она перестала скрывать родимое пятно, так как захотела, чтобы о химеризме узнало как можно больше людей: