четверг, 10 мая 2018 г.
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Девушка-«химера» с огромным родимым пятном стала моделью

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ФОТО: Instagram

Американка Тейлор Махл стала моделью, несмотря на то что всю жизнь стеснялась своего большого родимого пятна на животе. Об этом сообщило издание The Mirror.

С рождения правая часть живота у Махл была гораздо более темного оттенка, чем левая, также девушка страдала от многочисленных проблем с иммунитетом. Американка очень стеснялась этой особенности и всегда носила одежду, прикрывающую живот. Однажды она даже попыталась удалить лазером отметину, но не выдержала боли и отказалась от этой идеи, пишет Lady.mail.ru.

Уже во взрослом возрасте врачи диагностировали модели химеризм — редкое генетическое состояние, когда человек совмещает в себе два набора ДНК. Оно развивается при поглощении одним близнецом другого в утробе на ранних стадиях эмбрионального развития. Мать Махл рожала дома и не делала УЗИ, поэтому не знала, что изначально была беременна близнецами. По ее словам, в детстве модель просила покупать такую же одежду, как у ее лучшей подруги, и часто спрашивала, не близнецы ли они.

После того как Махл узнала о своем диагнозе, она перестала скрывать родимое пятно, так как захотела, чтобы о химеризме узнало как можно больше людей:

«Раньше я просила фотографов убрать мою особенность при обработке снимка, но теперь чувствую себя увереннее. Я хочу, чтобы все знали, что не имеет значения, если вы не такой, как все, из-за какого-либо заболевания, в мире найдется место каждому», - сказала она.

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