Ученые назвали самый счастливый период в браке

Со временем у любой пары утихает страсть, случается все больше ссор и конфликтов. И каждый из партнеров может поймать себя на мысли, правильный ли он сделал выбор, связывая себя узами брака с этим человеком, сообщает Fabiosa.ru.

Если вам кажется, что любовь давно прошла, а осталась всего лишь привычка, то это еще не повод расстраиваться или разводиться. У нас для вас есть хорошие новости!

По результатам исследований, проведенных учеными из Университета штата Пенсильвания и Университета Бригама Янга, выяснилось, что семейные пары, которые прожили в браке более 20 лет, ощущают себя намного счастливее, чем молодожены.

В эксперименте приняло участие 2 034 женатых пар. Средний возраст мужчин-респондентов составлял 37 лет, а женщин — 35 лет.

Ученые обнаружили, что удовлетворенность супружеской жизнью постепенно снижалась в течение первых 20 лет. Но затем она снова возрастала и стабилизировалась. Таким же образом увеличивался и уровень удовлетворенности от совместного времяпровождения.

«Хоть разводы очень распространены в наши дни, около половины браков длится всю жизнь. Как показывают результаты нашего исследования, чем дольше длится брак – тем больше шансов, что он будет счастливым», — говорят ученые.

Результаты исследований также показывают то, как пары находят более глубокий уровень признательности после многих лет совместной жизни, а это и приводит к удовлетворенностью партнером.

«Идея о том, что с годами супруги все больше и больше недовольны друг другом, — это банальный стереотип, навеянный нам массовой культурой», — утверждает директор по исследованиям Гарри Бенсон.