Двенадцать удивительных фактов о беременности и родах, которые не знают даже будущие матери

Беременность — поистине чудесное явление, несмотря на все тяготы и малоприятные симптомы, которые ее сопровождают.
Ребенок внутри материнской утробы проходит долгий путь формирования и развития от микроскопического эмбриона до полноценного маленького человека. В этот период с женщиной происходит множество удивительных вещей, пишет Fabiosa.ru.
1. У беременных обоняние обостряется более чем в 10 раз. Таким способом организм пытается защитить их от употребления продуктов, которые небезопасны и вредны для малыша.
2. Самый популярный день для рождения детей — вторник. Меньше всего малышей появляется на свет на выходных — в субботу и воскресенье.
3. Молочные железы беременной женщины могут начать рефлекторно выделять молоко при одном лишь звуке плача любого ребенка.
4. Во время второй половины срока беременности плод за сутки испускает более 1 л мочи, которую потом выпивает.
5. В околоплодных водах беременной женщины содержится столько же соли, сколько в водах океана.
6. Из-за задержки воды и лишней жидкости в организме в период беременности размер ноги будущей матери может увеличиться на 1-2 размера.
7. Самая долгая беременность в мире длилась больше одного года — 375 дней. Интересно, что ребенок при этом появился на свет совершенно здоровым и с нормальными параметрами. Самая короткая беременность, после которой родился здоровый малыш, продлилась 22 недели и 6 дней. Ребенок был длиной с шариковую ручку.
8. В утробе матери малыш может смеяться, плакать и даже танцевать. Именно поэтому будущим матерям советуют слушать музыку и разговаривать с ребенком.
9. Отпечатки пальцев малыша формируются в течение первых трех месяцев беременности.
10. Дети рождаются без коленных чашечек.
11. С каждым годом вес новорожденных увеличивается. Сегодня средний вес доношенного ребенка составляет 3,5 кг. Всего пару десятков лет назад этот показатель составлял 2,7 кг.
12. Новый человек на планете Земля рождается каждые 3 секунды.