Двенадцать удивительных фактов о беременности и родах, которые не знают даже будущие матери

Ребенок внутри материнской утробы проходит долгий путь формирования и развития от микроскопического эмбриона до полноценного маленького человека. В этот период с женщиной происходит множество удивительных вещей, пишет Fabiosa.ru.

1. У беременных обоняние обостряется более чем в 10 раз. Таким способом организм пытается защитить их от употребления продуктов, которые небезопасны и вредны для малыша.

2. Самый популярный день для рождения детей — вторник. Меньше всего малышей появляется на свет на выходных — в субботу и воскресенье.

3. Молочные железы беременной женщины могут начать рефлекторно выделять молоко при одном лишь звуке плача любого ребенка.

4. Во время второй половины срока беременности плод за сутки испускает более 1 л мочи, которую потом выпивает.

5. В околоплодных водах беременной женщины содержится столько же соли, сколько в водах океана.

6. Из-за задержки воды и лишней жидкости в организме в период беременности размер ноги будущей матери может увеличиться на 1-2 размера.

7. Самая долгая беременность в мире длилась больше одного года — 375 дней. Интересно, что ребенок при этом появился на свет совершенно здоровым и с нормальными параметрами. Самая короткая беременность, после которой родился здоровый малыш, продлилась 22 недели и 6 дней. Ребенок был длиной с шариковую ручку.

8. В утробе матери малыш может смеяться, плакать и даже танцевать. Именно поэтому будущим матерям советуют слушать музыку и разговаривать с ребенком.

9. Отпечатки пальцев малыша формируются в течение первых трех месяцев беременности.

10. Дети рождаются без коленных чашечек.

11. С каждым годом вес новорожденных увеличивается. Сегодня средний вес доношенного ребенка составляет 3,5 кг. Всего пару десятков лет назад этот показатель составлял 2,7 кг.