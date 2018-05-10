Чебуреки на пиве: два вкусных рецепта

Чебуреки, рецепт которых тебе предлагает tochka.net, получаются вкусными и по-настоящему домашними. А секрет кроется в особом тесте для чебуреков, в которое добавляется хитрый ингредиент.
Одно из самых гармоничных сочетаний – это тандем пива и чебуреков. Ровно настолько же, насколько чебуреки могут быть классной закуской к пиву, так и пиво в тесте становится отличной основой для приготовления вкусных чебуреков на пиве. Часто такое блюдо есть не стоит, но иногда себя побаловать можно. Попробуй!
Чебуреки домашние: рецепт на светлом пиве
Тебе понадобится:
светлое пиво 1 ст.
яйцо 1 шт.
мука
мясной фарш 300 г
1-2 луковицы
зелень петрушки, укропа
соль по вкусу
перец по вкусу
растительное масло для жарки
Чебуреки - пошаговый рецепт:
Взбей яйцо, посоли, поперчи и добавь пиво.
Всыпь постепенно муку, замеси тщательно тесто для чебуреков и оставь его на 30 минут.
Тем временем сделай фарш. Мелко нарежь лук и зелень, смешай с фаршем, посоли, поперчи по вкусу.
Раскатай тесто очень тонко, вырежи круги диаметром не меньше 15 см.
Теперь лепи чебуреки. На один край положи 1 ст.л. фарша, накрой вторым краем и защепи края.
Обжарь на сковороде в большом количестве масла до золотистой корочки.
Чебуреки с мясом на темном пиве
Тебе понадобится:
баранины 300 грамм
говядины 300 грамм
свинины 300 грамм
соль, перец
мука -3 ст.
полбутылки темного пива
Пошаговый рецепт чебуреков в домашних условиях:
Замеси тесто для чебуреков из пива и муки, закрой его пленкой и поставь в холодильник на час.
За это время приготовь фарш. Можешь использовать свинину или говядину. Добавь в фарш лук, зелень, специи, соль.
Хорошо вымеси фарш, влей в него столовую ложку теплой кипяченой воды, перемешай.
Раскатай тесто, начини его фаршем.
На лепешку выложи кусочек фарша, положи маленький кусочек сливочного масла, закрепи тесто с краев.
Обжарь с двух сторон в большом количестве масла.
Приятного аппетита!