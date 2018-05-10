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Чебуреки на пиве: два вкусных рецепта

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Чебуреки

ФОТО: Valery Vvoennyy / PantherMedia / Valery Vvoennyy

Чебуреки, рецепт которых тебе предлагает tochka.net, получаются вкусными и по-настоящему домашними. А секрет кроется в особом тесте для чебуреков, в которое добавляется хитрый ингредиент.

Одно из самых гармоничных сочетаний – это тандем пива и чебуреков. Ровно настолько же, насколько чебуреки могут быть классной закуской к пиву, так и пиво в тесте становится отличной основой для приготовления вкусных чебуреков на пиве. Часто такое блюдо есть не стоит, но иногда себя побаловать можно. Попробуй!

Чебуреки домашние: рецепт на светлом пиве

Тебе понадобится:

    светлое пиво 1 ст.

    яйцо 1 шт.

    мука

    мясной фарш 300 г

    1-2 луковицы

    зелень петрушки, укропа

    соль по вкусу

    перец по вкусу

    растительное масло для жарки

Чебуреки - пошаговый рецепт:

    Взбей яйцо, посоли, поперчи и добавь пиво.

    Всыпь постепенно муку, замеси тщательно тесто для чебуреков и оставь его на 30 минут.

    Тем временем сделай фарш. Мелко нарежь лук и зелень, смешай с фаршем, посоли, поперчи по вкусу.

    Раскатай тесто очень тонко, вырежи круги диаметром не меньше 15 см.

    Теперь лепи чебуреки. На один край положи 1 ст.л. фарша, накрой вторым краем и защепи края.

    Обжарь на сковороде в большом количестве масла до золотистой корочки.

Чебуреки с мясом на темном пиве

Тебе понадобится:

    баранины 300 грамм

    говядины 300 грамм

    свинины 300 грамм

    соль, перец

    мука -3 ст.

    полбутылки темного пива

Пошаговый рецепт чебуреков в домашних условиях:

    Замеси тесто для чебуреков из пива и муки, закрой его пленкой и поставь в холодильник на час.

    За это время приготовь фарш. Можешь использовать свинину или говядину. Добавь в фарш лук, зелень, специи, соль.

    Хорошо вымеси фарш, влей в него столовую ложку теплой кипяченой воды, перемешай.

    Раскатай тесто, начини его фаршем.

    На лепешку выложи кусочек фарша, положи маленький кусочек сливочного масла, закрепи тесто с краев.

    Обжарь с двух сторон в большом количестве масла.

Приятного аппетита!

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