Чебуреки на пиве: два вкусных рецепта

Одно из самых гармоничных сочетаний – это тандем пива и чебуреков. Ровно настолько же, насколько чебуреки могут быть классной закуской к пиву, так и пиво в тесте становится отличной основой для приготовления вкусных чебуреков на пиве. Часто такое блюдо есть не стоит, но иногда себя побаловать можно. Попробуй!

Чебуреки домашние: рецепт на светлом пиве

Тебе понадобится:

светлое пиво 1 ст.

яйцо 1 шт.

мука

мясной фарш 300 г

1-2 луковицы

зелень петрушки, укропа

соль по вкусу

перец по вкусу

растительное масло для жарки

Чебуреки - пошаговый рецепт:

Взбей яйцо, посоли, поперчи и добавь пиво.

Всыпь постепенно муку, замеси тщательно тесто для чебуреков и оставь его на 30 минут.

Тем временем сделай фарш. Мелко нарежь лук и зелень, смешай с фаршем, посоли, поперчи по вкусу.

Раскатай тесто очень тонко, вырежи круги диаметром не меньше 15 см.

Теперь лепи чебуреки. На один край положи 1 ст.л. фарша, накрой вторым краем и защепи края.

Обжарь на сковороде в большом количестве масла до золотистой корочки.

Чебуреки с мясом на темном пиве

Тебе понадобится:

баранины 300 грамм

говядины 300 грамм

свинины 300 грамм

соль, перец

мука -3 ст.

полбутылки темного пива

Пошаговый рецепт чебуреков в домашних условиях:

Замеси тесто для чебуреков из пива и муки, закрой его пленкой и поставь в холодильник на час.

За это время приготовь фарш. Можешь использовать свинину или говядину. Добавь в фарш лук, зелень, специи, соль.

Хорошо вымеси фарш, влей в него столовую ложку теплой кипяченой воды, перемешай.

Раскатай тесто, начини его фаршем.

На лепешку выложи кусочек фарша, положи маленький кусочек сливочного масла, закрепи тесто с краев.

Обжарь с двух сторон в большом количестве масла.