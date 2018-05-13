Пять причин не торопиться с разводом: советы психолога

Самый частый вопрос, который задают женщины, пришедшие на кризисное консультирование к семейному терапевту: правильно ли я поступаю, решая развестись? И это, действительно, очень важный вопрос. Увы, ответить на него однозначно просто невозможно. У психолога нет списка с галочками или опросника, который позволит набрать определенную сумму баллов, чтобы увидеть, есть еще шансы у брака или пора завершать эти отношения. Слишком многое тут имеет значение: может быть, вы в кризисном периоде или вы не были готовы к каким-то сторонам брака и у вас просто не хватает инструментов, чтобы справиться. Может быть, призраки прошлого искажают настоящее и отравляют вашу совместную жизнь. А возможно, есть какая-то серьезная проблема, которая прячется под верхним слоем ваших отношений, и развод интуитивно кажется подходящим способом от нее избавиться, пишет Goodhouse.ru.

Иногда брак действительно исчерпал себя, или вы друг другу не подходите – вариантов очень много. И как в итоге понять, кому пора разводиться, а кому – нет, потому что на самом деле проблемы лежат где-то в другой плоскости?

Как узнать, что на самом деле происходит между вами? Я обычно предлагаю парам взять паузу и начать разбираться во всех случаях – кроме тех, когда вам или детям угрожает опасность, потому что тогда решение необходимо принять быстро.

Давайте попробуем рассмотреть пять наиболее популярных причин для расставания, у которых есть двойное и даже тройное дно. Возможно, с какими-то из них вы уже встречались в своем браке.

Не чувствую себя счастливой

В самой этой фразе содержится большая логическая ошибка, распространенное заблуждение, которое происходит из желания поскорее найти причину несчастья и ликвидировать ее. Первая часть фразы – вы не счастливы – это очень важно, и это именно то, с чем имеет смысл работать. А вот то, как связаны ваши ощущения с супругом – большой вопрос (даже если ответ на него, казалось бы, очевиден). В этом месте очень важно мысленно нажать кнопку «стоп» и временно «отсоединить» мужа от вашего состояния.

А вместо этого поговорить с собой. Как давно вы чувствуете себя несчастной? Почему так сложилось и когда это началось? Были ли какие-то большие изменения в вашей жизни или глобальные причины, из-за которых вы стали терять позитивный заряд? Чего вам не хватает? И были ли вы счастливы вообще – когда-нибудь?