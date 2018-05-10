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Хозяйкам на заметку: чем угощали гостей на ярмарке еды Toidumess

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На прошедших выходных на таллиннском Певческом поле прошла ярмарка еды Toidumess, на которой сотни продавцов предлагали гостям свои продукты и блюда.

Помимо дегустаций, на ярмарке можно было также насладиться выступлениями эстонских певцов и послушать развивающие лекции. В рамках мероприятия еще прошел конкурс коктейлей, дегустация маффинов, ЧЭ по нарезке и различные мастер-классы.

Смотрите, какие вкусности можно было приобрести на ярмарке!

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