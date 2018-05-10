Хозяйкам на заметку: чем угощали гостей на ярмарке еды Toidumess
10 мая 2018 г., 18:43
На прошедших выходных на таллиннском Певческом поле прошла ярмарка еды Toidumess, на которой сотни продавцов предлагали гостям свои продукты и блюда.
Помимо дегустаций, на ярмарке можно было также насладиться выступлениями эстонских певцов и послушать развивающие лекции. В рамках мероприятия еще прошел конкурс коктейлей, дегустация маффинов, ЧЭ по нарезке и различные мастер-классы.
Смотрите, какие вкусности можно было приобрести на ярмарке!