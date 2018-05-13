Когда женщина делает эти пять вещей, мужчина тут же теряет к ней интерес

На одном из интернет-ресурсов был проведен опрос среди мужчин возрастной категории от 22 до 45 лет. Им всем задавали лишь один вопрос: что вас отталкивает в женщине, пишет Uspeh.club.

Давайте взглянем на результаты опроса.

1. Слишком деловые отношения

Мужчины хотят защищать свою избранницу, наслаждаться ее обществом и легкостью. Если женщина постоянно напряжена и говорит только о делах, это может оттолкнуть ее кавалера. А деловых отношений мужчине хватает и на работе.

2. Женщина берет на себя роль матери

Конечно, женщина должна заботиться о своем мужчине, но всего должно быть в меру. Иначе сильному полу начинает казаться, что он снова живет с мамой. После такого сложно воспринимать свою женщину в роли любовницы.

3. Женщина постоянно говорит о негативе

Естественно, без плохих новостей не обойтись. Но если женщина постоянно нудит, мужчине начинает это надоедать. Это могут быть разговоры о работе, подругах, здоровье и даже плохой погоде. У мужчины и своих проблем по горло. Ему хочется, приходя домой, слышать что-то позитивное, а не постоянное нытье по поводу и без.

4. Женщина не хвалит мужчину

Разумеется, сильный пол очень любит слышать похвалу в свой адрес. Это может быть прибитая полка, приготовленный ужин или сюрприз без повода. С годами женщина перестает это замечать, а иногда и вовсе воспринимает как должное. Зачем же тогда мужчине стараться для нее?

5. Разные интересы во всем