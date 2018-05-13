Когда женщина делает эти пять вещей, мужчина тут же теряет к ней интерес

Взаимоотношения между мужчиной и женщиной ― это всегда работа. Поэтому у любой пары иногда возникают трудности, это нормально.
На одном из интернет-ресурсов был проведен опрос среди мужчин возрастной категории от 22 до 45 лет. Им всем задавали лишь один вопрос: что вас отталкивает в женщине, пишет Uspeh.club.
Давайте взглянем на результаты опроса.
1. Слишком деловые отношения
Мужчины хотят защищать свою избранницу, наслаждаться ее обществом и легкостью. Если женщина постоянно напряжена и говорит только о делах, это может оттолкнуть ее кавалера. А деловых отношений мужчине хватает и на работе.
2. Женщина берет на себя роль матери
Конечно, женщина должна заботиться о своем мужчине, но всего должно быть в меру. Иначе сильному полу начинает казаться, что он снова живет с мамой. После такого сложно воспринимать свою женщину в роли любовницы.
3. Женщина постоянно говорит о негативе
Естественно, без плохих новостей не обойтись. Но если женщина постоянно нудит, мужчине начинает это надоедать. Это могут быть разговоры о работе, подругах, здоровье и даже плохой погоде. У мужчины и своих проблем по горло. Ему хочется, приходя домой, слышать что-то позитивное, а не постоянное нытье по поводу и без.
4. Женщина не хвалит мужчину
Разумеется, сильный пол очень любит слышать похвалу в свой адрес. Это может быть прибитая полка, приготовленный ужин или сюрприз без повода. С годами женщина перестает это замечать, а иногда и вовсе воспринимает как должное. Зачем же тогда мужчине стараться для нее?
5. Разные интересы во всем
Можно безумно любить друг друга, но если нет общих интересов и увлечений, то со временем даже сильная любовь пройдет. Особенно это проявляется спустя годы совместной жизни. Сначала паре кажется, что они созданы друг для друга. Но, пожив вместе, они начинают раскрывать друг друга все глубже и глубже. Не обязательно проводить все свободное время вместе. Просто должны быть общие идеи и взгляды на жизнь.