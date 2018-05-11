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Британка живет с четырьмя мужчинами: осознала, что люблю каждого

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ФОТО: скриншот

В английском утреннем ток-шоу на канале ITV приняла участие женщина по имени Мэри Крэмптон из Манчестера. Британка шокировала ведущих программы и телезрителей откровенным признанием о совместной жизни с четырьмя мужчинами: мужем, женихом и двумя бойфрендами.

Со слов Крэмптон, она ничего не знала о полиамории, пока не увидела в общественном заведении женщину, окруженную многочисленными партнерами. Этот случай заставил ее задуматься о подобной концепции построения собственной личной жизни, пишет Segodnya.ua.

"Думаю, я обнаружила, что была из тех, кто по-настоящему влюбился в более чем одного человека одновременно. Полагаю, у многих был такой опыт", – заявила она изданию The Mirror.

При этом женщина готова к тому, что у всех четверых мужчин будут другие "жены", помимо нее.

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