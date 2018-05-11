Британка живет с четырьмя мужчинами: осознала, что люблю каждого

Со слов Крэмптон, она ничего не знала о полиамории, пока не увидела в общественном заведении женщину, окруженную многочисленными партнерами. Этот случай заставил ее задуматься о подобной концепции построения собственной личной жизни, пишет Segodnya.ua.

"Думаю, я обнаружила, что была из тех, кто по-настоящему влюбился в более чем одного человека одновременно. Полагаю, у многих был такой опыт", – заявила она изданию The Mirror.