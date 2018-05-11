Для успешного похудения людям нужно больше есть

Ограничение количества калорий и тщательное изучение ингредиентов на упаковках с продуктами питания в супермаркетах является тяжелой обязанностью для людей, сидящих на диете. Эти ограничения снижают уровень удовольствий от жизни и погружают человека в неприятные строгие рамки. Однако употребление большего количества пищи, а не меньшего, может помочь человеку быстрее избавиться от лишнего веса, как показало новое научное исследование. Для этого необходимо употреблять продукты питания с низким энергетическим потенциалом. К ним относятся паста, рис, фрукты и овощи, которые просто имеют меньшее количество калорий на грамм в отличии от сыра, печенья и разного рода фастфуда, пишет Medikforum.ru.

Именно энергетический потенциал пищи, то есть количество калорий на грамм, позволяет человеку при правильном подборе продуктов употреблять большие порции, которые обеспечивают чувство приятного насыщения и комфорта, не приводя к возникновению лишних килограммов. Это гораздо более эффективно, чем маленькие порции высококалорийных и высокоплотных с точки зрения энергии продуктов. Эксперты из Университета Лидса, которые провели данное исследование, подчеркивают, что ощущение сытости является ключевым в деле борьбы с лишним весом. Если человек употребляет большие порции в течение дня, он не испытывает чувства голода и не бросается на разного рода нездоровые перекусы.