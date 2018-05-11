Девять деталей, которые выдают женщину, не следящую за собой

Вы провели в салоне красоты полдня и во всем идеальны. Почти во всем — не успели сделать маникюр или макияж делали второпях, и он вышел неаккуратным. Какие детали могут выдать вас и зарекомендовать как неаккуратную женщину, если во всем остальном вы безупречны?

Отросшие корни

Это первое, о чем стоит позаботиться, думая о прическе. Какой бы красивой ни была ваша укладка, они все равно испортят все впечатление, поэтому не забывайте вовремя освежать окрашивание. В крайнем случае попробуйте балаяж и другие сложные виды, которые долгое время не требуют коррекции, пишет Uspeh.club.

Посеченные концы

Если у вас пушатся волосы и секутся кончики, ваша прическа априори будет выглядеть не так, как вам бы хотелось. Даже если вы, глядя в зеркало издалека, не замечаете этого, то остальные точно заметят.

Ободранный лак на ногтях

Если у вас нет покрытия, это не так уж страшно (хотя лучше, чтобы он все-таки был). Но вот ободранный лак моментально испортит впечатление от вашего образа. Носите с собой компактные диски для снятия лака, чтобы всегда быть аккуратной.

Одежда, которая не сочетается между собой

Красива женщина выглядит идеально, и это относится в первую очередь к ее одежде. То, что она должна быть аккуратной и выглаженной, само собой разумеется. Но не менее важно, чтобы вещи еще и сочетались между собой. Носить шелковую блузку с вещами спортивного кроя и другие несовпадающие по стилю вещи — почти дурной тон.

Обувь, которая не подходит к одежде

Не менее важно правильно подобрать обувь: по цвету, по стилю и по ситуации. Оправляться в театр в кроссовках или на каблуках на пикник — признак безвкусицы и женщины, которой наплевать на себя.

Проблемы со внешностью, требующие решения

Если у вас есть какие-то проблемы, но вы не решаете их, это выдает в вас наплевательское отношение к самой себе и неаккуратность. Сюда относятся проблемы с кожей, зубами, волосами и другие.

Беспорядок в сумочке

У аккуратной женщины, которая следит за собой, нет беспорядка в сумке. И уж тем более она не складирует там мусор, старые чеки и прочую ненужную ерунду.

Одна и та же сумка с любым образом