Четыре главных продукта, которые портят ваше лицо

По словам врачей, употребление определенных видов продукта способствует потере упругости и молодости кожи. К примеру, сахар и алкоголь не только способны привести к различным заболеваниям, но их употребление играет значительную роль в нормальном функционировании кожи. Чрезмерное употребление коктейлей делает кожу тусклой и бледной, пишет Zhurnal-lady.com.

К примеру, латте с молоком может привести к темным кругам под глазами и пятнам на подбородке. А морщины на лбу связаны с употреблением шоколада. Еда оказывает значительное влияние на состояние кожи.

Существует несколько признаков, по которым можно узнать, чем же злоупотребляет человек и какие у него пристрастия в еде.

Врачи дали определение типу лица в зависимости от того, что ест и пьет человек.

1.Лицо “вино”

Узнать человека, который налегает на вино можно по красным глазам, щекам и носу, свисающим векам, расширенным порам, обезвоженной коже, глубоким складкам на носу. Подобные симптомы можно наблюдать не только у отъявленных пьяниц, но и женщин, привыкших пить на ночь по одному бокалу вина. Кстати, это касается не только винного напитка. Любой другой алкоголь действует на кожу также.

Употребление алкоголя способствует обезвоживанию кожи, ухудшению его внешнего вида, появлению мелких морщин. Это легко исправить, просто перестав пить алкоголь, который, к тому же, имеет повышенное содержание сахара, который разрушает коллаген. Вследствие этого кожа теряет свою упругость и эластичность.

Как известно, алкоголь также негативно влияет на печень, который в борьбе за переработку яда выдает хозяину внешние признаки: красноту между бровями, морщины, фиолетовый язык.

Объяснить это можно еще и тем, что спирт как бы забирает себе капилляры, расположенные на щеках и на носу, тем самым, вызывая прилив крови к коже. Соответственно, она наполняется нездоровым румянцем.

2. Лицо “сахар”

Подобное лицо можно встретить у сладкоежек. Оно выделяется мешками под глазами, линиями на лбу, морщинами, прыщами и бледным цветом кожи.

Нужно стараться исключить из рациона продукты с высоким содержанием углеводов. Сахар заставляет молекулы глюкозы прикрепляться к коллагену, тем самым, происходит потеря упругости волокон. Как следствие, происходит обвисание кожи, выступают преждевременные морщины, портится внешний вид, кожа становится бледно-землистого цвета.

Сахар увеличивает выработку инсулина, который, в свою очередь, выделяет кортизол — гормон стресса. А сами по себе скачки инсулина — большая нагрузка для надпочечников, которые, кроме других функций, призваны контролировать рост бровей.

Не налегайте на сладкое. Замените торты и пирожные фруктами, овощами и зеленью. Если для вас сложно отказаться от сладкого сразу, то делайте это постепенно. Для начала сократите его употребление в 2 раза.

3. Лицо “молоко”