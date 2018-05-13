Оригинальный рецепт для завтрака: тонкие грушевые блинчики

Пюре сочной и сладкой груши добавляется прямо в тесто, придавая блинам интересную фруктовую нотку. Алкоголь испаряется во время выпечки, поэтому такие блины могут есть дети.
Грушевые блины
Ингредиенты:
1 большая спелая груша (весом около 300 г)
3 яйца
350 мл молока
230 г муки
мелко натертая цедра 1 лимона
щепотка соли
3 ст.л. сахара
1 ст.л. рома или коньяка
2 ст.л. растопленного сливочного масла
Рецепт приготовления:
Яйца положить в блендер, слегка взбить.
Грушу очистить от кожуры и семян, нарезать небольшими кусочками.
Добавить к яйцам вместе с коньяком и сахаром, взбить. Вылить в миску. Добавить соль, цедру и растопленное сливочное масло, перемешать, пишет Segodnya.ua.
Постепенно всыпать просеянную муку, тщательно вымешивая. Добавить порциями молоко, хорошо перемешать. Оставить тесто на полчаса.
Разогреть сковороду, по желанию смазать ее маслом. Выпекать блины с двух сторон до золотистого цвета.