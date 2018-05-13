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Оригинальный рецепт для завтрака: тонкие грушевые блинчики

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Пюре сочной и сладкой груши добавляется прямо в тесто, придавая блинам интересную фруктовую нотку. Алкоголь испаряется во время выпечки, поэтому такие блины могут есть дети.

Грушевые блины

Ингредиенты:

    1 большая спелая груша (весом около 300 г)

    3 яйца

    350 мл молока

    230 г муки

    мелко натертая цедра 1 лимона

    щепотка соли

    3 ст.л. сахара

    1 ст.л. рома или коньяка

    2 ст.л. растопленного сливочного масла

Рецепт приготовления:

    Яйца положить в блендер, слегка взбить.

    Грушу очистить от кожуры и семян, нарезать небольшими кусочками.

    Добавить к яйцам вместе с коньяком и сахаром, взбить. Вылить в миску. Добавить соль, цедру и растопленное сливочное масло, перемешать, пишет Segodnya.ua.

    Постепенно всыпать просеянную муку, тщательно вымешивая. Добавить порциями молоко, хорошо перемешать. Оставить тесто на полчаса.

    Разогреть сковороду, по желанию смазать ее маслом. Выпекать блины с двух сторон до золотистого цвета.

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