Дама из элитного эскорта назвала пять вещей, которые женам надо знать о мужьях

Ее клиенты не всегда были одинокими мужчинами, просто искали на стороне кого-то, кто может выслушать, подарить ласку и внимание.

Саманта Х рассказала читателям Daily Mail о пяти вещах, которые необходимо знать каждой женщине о своем партнере, передает Lifter.com.ua.

Общение с эскортницами для мужчин может быть приятным времяпрепровождением, но одно утверждение Саманта слышала не единожды от своих клиентов: они все равно любят своих жен и девушек.

Вот пять фактов о мужчинах, которые Саманта настоятельно рекомендует знать всем женщинам.

1. «Он бы с радостью предпочел провести это время с тобой, но, возможно, ты не так уж и заинтересована в этом», - говорит Саманта.

Обидеть или ранить жену – последнее, чего бы хотел мужчина. В большинстве случаев секс на стороне не значит, что мужчина больше не любит свою жену. Просто он хочет получить в сексе то, чего ему не достает в супружеской постели.

Многие мужчины приходят с просьбой о так называемом «опыте отношений». Это не значит, что Саманта надевает треники, делает маску и постит свой маникюр в Instagram.

2. «Мужчинам просто нужны объятия, ласка, поцелуи и нежный неспешный секс. Они предпочитают интимные ласки, нежели жесткое порно».

Саманта говорит, что мужчины не хотят быстро перепихнуться, они продлевают сеанс на два-три часа. Это не значит, что ее клиенты способны выдержать трехчасовой секс-марафон, просто мужчины также любят ласки и разговоры. Однажды Саманте даже сделали замечание, что она слишком напориста в постели.

3. «В 9 случаях из 10 ваш муж воздержался бы от посещения проститутки».

От многих Саманта слышит, что у них с женой раздельные спальни, мужчины просто ненавидят такое. Возможно, их жены имеют веские причины для этого. Но заканчивается все в постели проститутки.

Девушка говорит, что отношения, лишенные интимных моментов, обречены на провал.

4. «Ваше удовольствие тоже очень важно для мужчины, ведь от него зависит его самооценка в постели. Пусть он доставит вам оральное удовлетворение, и не бойтесь, что у вас небритые ноги или выраженный целлюлит, просто получайте удовольствие».

Чаще показывайте мужу свою любовь и расположение. Ему неприятно, когда все ваше внимание обращено на детей или на собаку.

Саманта предлагает совместно ужинать, обсуждать произошедшее за день, выключить телевизор и просто поговорить.

5. «Так много мужчин жалуется на то, что жены не интересуются их работой, не говорят слов поддержки. Поверьте – даже в работе бухгалтера есть много чего интересного. Чем ближе вы друг другу, тем более крепкий у вас брак».

Саманта верит, что мужчинам нужен секс так же, как и женщинам стабильность.

Многие мужчины жалуются, что хуже работают, когда у них нет секса, или они пребывают в стрессе, перевозбуждены, если не получают сексуальную разрядку.

«Заниматься сексом вдвойне приятней с тем, кого любишь. Мужчинам необходим сексуальный контакт, особенно с любимой женщиной. От этого меняется их манера поведения».