Четыре знака Зодиака, под которыми рождаются самые серьезные мужчины

Как и многое другое в жизни, романтические отношения часто предопределены астрологией. Представители некоторых знаков Зодиака по своей природе настолько привлекательны, что женщины на них буквально вешаются!
Кто же эти счастливчики?
NewsTrend пишет, что самые неотразимые мужчины рождаются под одним из четырех знаков:
Близнецы
Близнецы насмешливы и непредсказуемы, они обожают флирт и очень изобретательны в ухаживании. С представителем этого знака вы точно скучать не будете, но можете и обидеться. Свои чувства Близнецы нередко выражают тем, что подшучивают над избранницей или устраивают розыгрыши, пишет Lifter.com.ua.
Но переменчивые Близнецы склонны идеализировать женщин: при ближайшем знакомстве мужчина может разочароваться в вас и отправиться на поиски более совершенной партнерши. Впрочем, если мужчина-Близнецы увлечен вами серьезно, он будет великодушен и заботлив.
Лев
Львы уверены и амбициозны, поэтому намекам предпочитают прямую речь. Галантные представители знака сразу дают понять избраннице о своих чувствах.
Ухаживания как в кино с походами в дорогие рестораны и благородными поступками вполне реальны со Львом. Но если Лев увлечен вами всерьез, то прервет монолог о своих достоинствах и постарается больше слушать именно вас. Живой интерес к избраннице — лучшая характеристика подлинных чувств довольно эгоистичного Льва.
Весы
Весы неторопливы, переменчивы в настроении, ненавидят ссоры и конфликты. Их оптимистичный взгляд на жизнь помогает не только им: они всячески стараются поднять самооценку девушке, которую любят.
Мужчина-Весы обожает сам процесс ухаживаний и никогда не спешит перейти на следующую ступеньку отношений. К тому же они известны тем, что опасаются обязательств и ответственности. Но если Весы влюбятся, то начнут предпринимать решительные действия: знакомиться с вашими родителями, представлять вас своим друзьям и так далее.
Козерог
Козероги славятся своей недоверчивостью и стремлением все проверять и перепроверять. Представители этого знака влюбляются крайне тяжело. Вначале они будут бороться с нахлынувшим чувством, а к вожделенному объекту нарочито демонстрировать холодное отношение.
Но если Козерог поймет, что на вас можно положиться, — он ваш навеки! Доверие очень важно для него, а наградой вам будет страстный и пылкий любовник, который никогда даже не посмотрит в сторону другой.