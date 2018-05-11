Четыре знака Зодиака, под которыми рождаются самые серьезные мужчины

Кто же эти счастливчики?

NewsTrend пишет, что самые неотразимые мужчины рождаются под одним из четырех знаков:

Близнецы

Близнецы насмешливы и непредсказуемы, они обожают флирт и очень изобретательны в ухаживании. С представителем этого знака вы точно скучать не будете, но можете и обидеться. Свои чувства Близнецы нередко выражают тем, что подшучивают над избранницей или устраивают розыгрыши, пишет Lifter.com.ua.

Но переменчивые Близнецы склонны идеализировать женщин: при ближайшем знакомстве мужчина может разочароваться в вас и отправиться на поиски более совершенной партнерши. Впрочем, если мужчина-Близнецы увлечен вами серьезно, он будет великодушен и заботлив.

Лев

Львы уверены и амбициозны, поэтому намекам предпочитают прямую речь. Галантные представители знака сразу дают понять избраннице о своих чувствах.

Ухаживания как в кино с походами в дорогие рестораны и благородными поступками вполне реальны со Львом. Но если Лев увлечен вами всерьез, то прервет монолог о своих достоинствах и постарается больше слушать именно вас. Живой интерес к избраннице — лучшая характеристика подлинных чувств довольно эгоистичного Льва.

Весы

Весы неторопливы, переменчивы в настроении, ненавидят ссоры и конфликты. Их оптимистичный взгляд на жизнь помогает не только им: они всячески стараются поднять самооценку девушке, которую любят.

Мужчина-Весы обожает сам процесс ухаживаний и никогда не спешит перейти на следующую ступеньку отношений. К тому же они известны тем, что опасаются обязательств и ответственности. Но если Весы влюбятся, то начнут предпринимать решительные действия: знакомиться с вашими родителями, представлять вас своим друзьям и так далее.

Козерог

Козероги славятся своей недоверчивостью и стремлением все проверять и перепроверять. Представители этого знака влюбляются крайне тяжело. Вначале они будут бороться с нахлынувшим чувством, а к вожделенному объекту нарочито демонстрировать холодное отношение.