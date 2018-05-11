Если ваш мужчина делает с вами эти восемь вещей, идите замуж!

Существует восемь вещей, которые делают только мужчины, которые действительно любят свою женщину, пишет Lifter.com.ua.

1. Он внимательно вас слушает.

Внимание – это высшая форма уважения. Поэтому в этом действительно есть смысл: если ваш партнер действительно вас любит, он будет следить за тем, что вы говорите, и пытаться понять, что вы хотите сказать.

Если ваш мужчина регулярно спрашивает о ваших делах и жизни, вашем мнении и мыслях, вы можете быть уверены, что он высоко ценит вас.

2. Он спорит с вами.

Вы - люди. Будут случаться моменты, когда вы не согласитесь друг с другом. То, что это происходит, - значит, что ваш мужчина тоже переживает и не хочет от вас закрываться.

С другой стороны мужчина может отстранятся и прятаться в свою зону комфорта, не пытаясь решить проблему. Это тоже не вариант!

Ищите человека, который будет уметь выдвигать аргументы и идти на компромисс.

3. Он идет на жертвы ради вашего счастья.

Во всем должен быть здоровый баланс. В конце концов, у всех бывают свои дела.

Однако! Если ваш мужчина тратит свое время и энергию на то, чтобы быть с вами, когда у него есть другие дела (ну кроме самых важных), - то он точно вас любит.

4. Он борется за вашу любовь.

Он понимает, что в ваших отношениях могут возникать проблемы. Он решает прийти вам на помощь, быть поддержкой и опорой.

Он открыто говорит о том, что ему повезло с вами, и старается сделать все, чтобы вы понимали, что вы – это главное в его жизни. Он всегда находит возможность встретиться с вами или позвонить, чтобы узнать как у вас дела.

5. Он гордится вашими достижениями.

Он знает, что некоторые моменты и события в вашей жизни очень для вас важны.

Если он рядом с вами в такие моменты, мы можем вам в значительной степени гарантировать, что он любит вас и хочет показать, что он всегда рядом, когда вы в этом нуждаетесь.

6. Для него вы выглядите красиво даже в самые тяжелые дни.

Его любовь сильна, если он находит вас самой красивой даже с жирными волосами, в старой пижаме, совсем без косметики и не спавшей два дня!

7. Он заботится о вашей семье и друзьях почти так же, как и вы.

Он прислушивается к деталям из жизни ваших друзей.

Когда ваши друзья или близкие люди рядом, он старается общаться с ними и, кажется, очень заинтересован в том, чтобы подружится с людьми, которые важны для вас.

8. Он не боится быть уязвимым.

Когда на горизонте сложная ситуация, он не боится встретится с ней лицом к лицу. Он возьмет вас за руку, и вы вместе переступите свою зону комфорта, чтобы вместе справиться со всеми проблемами.

Помните, что все мы люди и склонны ошибаться. Поэтому, если мужчина не уделяет вам весь свой день – это не означает, что его любовь к вам не сильна.