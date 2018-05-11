Перед тем, как менять ребенку подгузник, спросите его разрешения!

Cначала нужно спросить у малыша, не против ли, чтобы ему сменили памперс. Конечно, ответить он не сможет, пишет Lifter.com.ua.

В таком случае Карсон советует использовать зрительный контакт. Воспитательный процесс обычно начинается в три года. Но, по мнению Карсон, это неправильно.

Вот что вы должны каждый раз говорить ребенку: "Я собираюсь сменить тебе подгузник? Ты не против?"

И делать это нужно с самого рождения!

"Конечно, ребенок не ответит: "Давай, мам! Это здорово! Мне бы очень хотелось, чтобы ты поменяла мне подгузник".

"Но если вы посмотрите в глаза ребенку и дождетесь невербального обратного ответа, то он будет знать, что его мнение имеет значение".