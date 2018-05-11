Сорок процентов мужей и жен изменяют друг другу! На это есть три причины

"От 30 до 40% людей изменяют. Измена приводит к депрессии, бытовому насилию, разводу и даже убийству. Так почему же люди обманывают своих партнеров? Неужели "все мужчины одинаковые", а "все женщины шалавы"?

Есть три основных причины, по которым люди начинают искать кого-то на стороне:

1. Индивидуальные причины, например:

пол: мужчины изменяют чаще, чем женщины, у них больше тестостерона - он отвечает за сексуальную активность и усиливает сексуальное желание;

индивидуальные особенности: люди безпринцыпные и легкомысленные чаще ходят налево;

религиозность и политическая ориентация: религиозные люди и люди с консервативной политической позицией менее склонны к изменам - неверность противоречит их принципам, пишет Lifter.com.ua.

2. Неудовлетворенность отношениями.

Некоторых людей не устраивают сложившиеся отношения и поведение партнера. Они не станут изменять, если будут довольны отношениями. В противном случае - измена почти неизбежна. Особенно если между партнерами существует огромная пропасть - у них разное образование, социальный статус и т.д.

3. Конкретная ситуация.

Даже преданный и довольный всем супруг может изменить своей жене. Почему? Просто не сможет устоять перед соблазном. Особенно если много времени проводит вместе с объектом вожделения.

В изменах замечены те, чья работа связана с прикосновением к другим людям, с общением тет-а-тет. Неравномерное распределение девушек и парней (на работе или на факультете) также толкает людей на измену.

Горожане, в отличие от жителей маленьких сел, тоже изменяют чаще. Жители больших городов имеют более свободный нрав, они относятся к сексу без лишних предубеждений. В городе легче сохранить анонимность, выбор здесь намного больше.

Как предотвратить измену?

Спросите у партнера, как он относится к измене, что он под этим словом подразумевает. Каждый из нас измену трактует по-своему. Важно, чтобы мнения обоих партнеров на этот счет полностью совпадали.

Большинство людей изменой считают физический контакт (чаще всего секс) с другим человеком. Но даже обед в компании симпатичной коллеги кто-то может воспринять как повод для развода. А как насчет переписки с незнакомцами в интернете?