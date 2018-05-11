Блогер показала, как отказ от алкоголя изменил ее тело

Джелли Девоут — 27-летняя модель родом из Швеции (сейчас она живет в английском городе Шеффилд). Она начала работать над своей фигурой шесть лет назад, и одним из главных пунктов ее диеты был отказ от спиртного, пишет Daily Mail.

На фотографиях, сделанных, когда девушке был 21 год, трудно узнать нынешнюю Джелли. В то время она злоупотребляла алкоголем: много выпивала трижды в неделю и часто страдала от похмелья, что сказывалось на всем ее образе жизни. Но однажды девушка посмотрела на собственные фото в бикини и сильно задумалась, передает Medialeaks.ru.

Джелли решила всерьез взяться за свое здоровье: стала тренироваться в спортзале и села на диету. Она отказалась от газировки и полуфабрикатов, стала есть больше овощей и продуктов с содержанием белка. Наладить самодисциплину ей помог отказ от алкоголя. Она не прекратила пить полностью — девушка до сих пор выпивает пару бокалов вина в неделю. Но более осторожный подход к спиртному дал ей возможность контролировать привычки в питании.

Джелли призналась, что не знает, сколько весила в своей худшей форме: она и не хотела этого знать и начала взвешиваться не сразу после начала диеты и тренировок. Но когда все же начала отслеживать вес, то проследила, как за несколько месяцев сбросила 18 килограммов.

«Когда сбрасываешь вес, это так сильно меняет твое лицо! Я теперь выгляжу как совершенно другой человек! А еще надо признать, что я стала гораздо лучше обращаться с макияжем», - сказала она.

При этом ей не пришлось целиком отказываться от вредной еды и алкоголя. В нынешнем меню Джелли пончик вполне может соседствовать с салатом — она видит в этом баланс.

Сейчас Джелли — успешная фитнес-блогер с полумиллионной аудиторией. Конечно, она пользуется хитростями бьюти-блогеров, с помощью которых одну и ту же фигуру можно сделать привлекательнее, но перемены в ее внешности все равно не могут не удивлять. Джелли вдохновляет подписчиков своим примером и дает им консультации по похудению и работе над фигурой. Ей уже не приходится так усиленно следить за диетой и тренироваться, как раньше — на поддержание формы уходит меньше усилий, чем на ее создание. Девушка стала много путешествовать со своим мужем. Но в путешествиях она старается тренироваться в спортзалах отелей.

«Чтобы стать более здоровым, вам может быть нужно сбросить вес или набрать вес, или перестать устраивать вечеринки каждые выходные, а может быть — слишком много думать о тренировках или слишком сильно усердствовать!! Как бы там ни было, у вас должна быть главная цель — быть здоровым внутри!» - считает она.

A post shared by Jelly - Work hard see results (@jellydevote) on May 6, 2018 at 5:57am PDT