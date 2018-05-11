Весенний десерт: французский морковный пирог

Рецепт от Ники Белоцерковской, популярного фуд-блогера и автора кулинарных книг Единственная сложность в приготовлении этого вкусного пирога – найти для него самую молодую и сладкую морковь.
В зависимости от сочности моркови может понадобиться добавить немного муки, иначе пирог плохо пропечется. Количество сахара можно уменьшить, если не хотите, чтобы было очень сладко, до 100-140 г.
Простой морковный пирог от Белоники
Ингредиенты:
сырая морковь – 500 г
яйца – 4 шт.
сахар – 200 г
оливковое масло – 50 мл
мука – 160 г
разрыхлитель – 20 г
соль – 2 щепотки
Рецепт приготовления:
Морковь очистить и натереть на очень мелкой терке, пишет Segodnya.ua.
Все сухие ингредиенты (просеянную муку, сахар, разрыхлитель и соль) смешать.
Слегка взбить яйца, добавить оливковое масло и соединить с мучной смесью.
Отправить тесто в форму и запекать при 180 градусах около 40 минут.
Готовность проверить зубочисткой или деревянной шпажкой.
В качестве соуса к пирогу можно использовать уваренные сливки с небольшим количеством меда.