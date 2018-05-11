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Весенний десерт: французский морковный пирог

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Рецепт от Ники Белоцерковской, популярного фуд-блогера и автора кулинарных книг Единственная сложность в приготовлении этого вкусного пирога – найти для него самую молодую и сладкую морковь.

В зависимости от сочности моркови может понадобиться добавить немного муки, иначе пирог плохо пропечется. Количество сахара можно уменьшить, если не хотите, чтобы было очень сладко, до 100-140 г.

Простой морковный пирог от Белоники

Ингредиенты:

    сырая морковь – 500 г

    яйца – 4 шт.

    сахар – 200 г

    оливковое масло – 50 мл

    мука – 160 г

    разрыхлитель – 20 г

    соль – 2 щепотки

Рецепт приготовления:

    Морковь очистить и натереть на очень мелкой терке, пишет Segodnya.ua.

    Все сухие ингредиенты (просеянную муку, сахар, разрыхлитель и соль) смешать.

    Слегка взбить яйца, добавить оливковое масло и соединить с мучной смесью.

    Отправить тесто в форму и запекать при 180 градусах около 40 минут.

    Готовность проверить зубочисткой или деревянной шпажкой.

    В качестве соуса к пирогу можно использовать уваренные сливки с небольшим количеством меда.

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