Необычная тканая прическа для обладательниц длинных волос

А точнее – сделать необычную тканую прическу, которая будет выглядеть действительно как кусочек ткани, связанной крупными петлями. Сделать это не так сложно, как кажется. Достаточно лишь разделить волосы на четыре пряди и проделать с ними несколько манипуляций. Наглядное и пошаговое создание тканой прически вы увидите в этом видео, пишет Ihappymama.ru.