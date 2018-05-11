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Необычная тканая прическа для обладательниц длинных волос

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Волосы

ФОТО: www.cosmo.ru

Обладательницы длинных волос постоянно думают о том, как бы разнообразить свои прически. А из длинных волос сделать можно буквально что угодно. Можно даже связать из волос шарф!

А точнее – сделать необычную тканую прическу, которая будет выглядеть действительно как кусочек ткани, связанной крупными петлями. Сделать это не так сложно, как кажется. Достаточно лишь разделить волосы на четыре пряди и проделать с ними несколько манипуляций. Наглядное и пошаговое создание тканой прически вы увидите в этом видео, пишет Ihappymama.ru.

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