Продукты, которые не стоит есть во время беременности

С некоторыми из этих продуктов достаточно соблюдать определенные меры предосторожности. От других лучше отказаться вовсе.
Мясо с кровью
Мясные продукты без должной термической обработки могут быть заражены патогенными кишечными палочками, токсоплазмами, листериями, сальмонеллами. Любое «мясо с кровью» во время беременности противопоказано. Бактерии могут находиться не только на поверхности, но и внутри кусков, поэтому любительницам мяса стоит обзавестись специальным пищевым термометром c щупом-иглой.
Кишечные инфекции во время беременности опасны, особенно если они сопровождаются многократной рвотой, диареей, высокой температурой. Они могут приводить к преждевременным родам и выкидышам, мертворождению, а также к тяжелым расстройствам со стороны нервной системы у ребенка: слепоте, эпилепсии, умственной отсталости, пишет Lady.mail.ru.
Мясные деликатесы
Карбонад, копченая свиная шейка, шпик, грудинка для беременной тоже могут быть опасны. Есть все это можно только в том случае, если вы уверены в качестве обработки мяса.
При неправильном приготовлении (в этом отношении особенно опасны деликатесы домашнего производства) и хранении в них могут поселиться некоторые болезнетворные микроорганизмы, например, листерии. Последние могут проникать через плаценту и вызывать серьезные осложнения, вплоть до гибели плода.
Субпродукты
Печень, почки, сердце, мозг, язык, желудок более питательны, чем обычное мясо, богаты витамином B12 и фолиевой кислотой, железом, магнием, селеном, цинком, жирорастворимыми витаминами. Так почему же субпродукты попали в «расстрельный список»? Дело в том, что правило «больше – лучше» в случае с витаминами работает лишь до определенного предела. Будущей маме рекомендуют ежедневно потреблять не более 10 000 МЕ витамина A. Превышение нормы грозит пороками развития у будущего ребенка: дефектами сердца, нервной трубки и спинного мозга, пищеварительного тракта, почек, аномалиями глаз, ушей, носа.
Были проведены исследования, которые показали, что, если мама потребляет более 10 000 МЕ витамина A ежедневно, риск пороков развития у ее ребенка на 80% выше, чем при суточном потреблении 5 000 МЕ витамина A.
Поэтому субпродукты стоит есть не чаще одного раза в неделю. Будущие мамы, принимающие витамин A в таблетках, должны помнить, что у них риск «витаминной передозировки» выше.
Сырые яйца
Сырые яйца могут быть заражены сальмонеллами – микроорганизмами, которые вызывают кишечную инфекцию под названием сальмонеллез. Она проявляется в виде высокой температуры, тошноты, диареи, болей в животе, во время беременности может приводить к преждевременным родам, мертворождению. Для того чтобы заразиться, не обязательно пить сырые яйца. Сальмонеллы могут присутствовать в «яичных» продуктах, не прошедших достаточную термическую обработку:
яйца, сваренные всмятку;
плохо прожаренный омлет, глазунья;
домашний майонез;
домашние кремы для тортов;
магазинные продукты (тот же майонез) безопасны, потому что изготовлены из пастеризованных яиц, но лучше смотреть этикетку.
Напитки и продукты с кофеином
Кофеин легко всасывается в кровь и проникает через плаценту. В ходе некоторых исследований было доказано, что употребление большого количества кофеина во время беременности приводит к низкому весу плода. Низкий вес при рождении сопровождается повышенным риском младенческой смертности. В будущем у таких детей повышен риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа. Кофеин легко накапливается в организме будущего ребенка, так как в теле плода пока нет фермента, который его разрушает.
Безопасная доза – не более 200 мг кофеина: это две небольшие чашки кофе. Помните, что кофеин также содержится в чае, какао, шоколаде, некоторых газированных напитках.
Сырая рыба и морепродукты
Для беременной женщины опасна сырая рыба и особенно моллюски. Они могут содержать норовирусы, листерии, сальмонеллы, некоторых паразитов. Согласно статистике, беременные женщины заражаются листериями в 20 раз чаще, чем население в целом.
Эти микроорганизмы проникают через плаценту, они могут навредить плоду, даже если у матери инфекция протекает бессимптомно. Листериоз приводит к преждевременным родам, выкидышам, мертворождению.
В первую очередь под запрет попадают суши с сырой рыбой. Благо такая экзотика встречается в суши-барах нечасто: мало кто хочет рисковать, поэтому блюда японской кухни обычно готовят из термически обработанных продуктов. Заражена может быть копченая и соленая рыба.
Также под запретом во время беременности экзотические виды рыбы – такие как акула, тунец, королевская макрель, рыба-меч. В такой рыбе из загрязненной воды может накапливаться ртуть – токсичный металл, который поражает нервную, иммунную систему, почки.
Непастеризованные продукты
Непастеризованное молоко, соки и сыр из непастеризованного молока могут содержать кишечные палочки, сальмонеллы, листерии, кампилобактерии. Инфекции, вызванные этими микроорганизмами, во время беременности нередко приводят к фатальным для будущего ребенка последствиям.
Пастеризация – наиболее эффективный способ уничтожения болезнетворных микроорганизмов. Поэтому во время беременности стоит есть только пастеризованные продукты, купленные в магазине. Никакого «домашнего молочка от бабушки».
Немытые овощи и фрукты
Сырые овощи и фрукты полезны, но только если они хорошо промыты. В противном случае на их поверхности могут обитать кишечные палочки, сальмонеллы, токсоплазмы, некоторые паразиты. Особенно опасны и коварны токсоплазмы. У матери токсоплазмоз зачастую протекает бессимптомно или напоминает затяжную ОРВИ.
Все фрукты и овощи, которые ест будущая мама, должны быть хорошенько очищены. Желательно использовать специальную щетку для мытья фруктов-овощей или очищать их от шкурки.
Добавленные сахара
Жизнь наших далеких предков была не такой уж сладкой. Организм человека оказался не очень хорошо готов к современному рациону, в котором много сладостей. Добавленные сахара, которые присутствуют во многих продуктах, могут сильно навредить здоровью. У беременной женщины они приводят к чрезмерному набору веса, гестационному диабету, повышают риск эклампсии.
У ребенка повышается риск сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы. У женщин, которые увлекались рафинированными сахарами во время беременности, рождаются дети с более низким весом.
Кстати, добавленные сахара содержатся не только в кондитерке, но и в других продуктах. Внимательно изучайте этикетки, покупая еду в магазине.
Алкоголь
Алкоголь во время беременности нельзя ни в каком виде: доказано, что безопасных доз не существует. Так что не стоит верить в рассказы о француженках, которые во время беременности пьют вино и рожают здоровых детей.
Употребление спиртного будущей мамой повышает риск выкидыша, мертворождения, нарушает развитие нервной системы у ребенка. Существует такое состояние как алкогольный синдром плода: это проявляется в виде врожденных пороков лица, сердца, умственной отсталости.