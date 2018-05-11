Продукты, которые не стоит есть во время беременности

Безопасная доза – не более 200 мг кофеина: это две небольшие чашки кофе. Помните, что кофеин также содержится в чае, какао, шоколаде, некоторых газированных напитках.

Сырая рыба и морепродукты

Для беременной женщины опасна сырая рыба и особенно моллюски. Они могут содержать норовирусы, листерии, сальмонеллы, некоторых паразитов. Согласно статистике, беременные женщины заражаются листериями в 20 раз чаще, чем население в целом.

Эти микроорганизмы проникают через плаценту, они могут навредить плоду, даже если у матери инфекция протекает бессимптомно. Листериоз приводит к преждевременным родам, выкидышам, мертворождению.

В первую очередь под запрет попадают суши с сырой рыбой. Благо такая экзотика встречается в суши-барах нечасто: мало кто хочет рисковать, поэтому блюда японской кухни обычно готовят из термически обработанных продуктов. Заражена может быть копченая и соленая рыба.

Также под запретом во время беременности экзотические виды рыбы – такие как акула, тунец, королевская макрель, рыба-меч. В такой рыбе из загрязненной воды может накапливаться ртуть – токсичный металл, который поражает нервную, иммунную систему, почки.

Непастеризованные продукты

Непастеризованное молоко, соки и сыр из непастеризованного молока могут содержать кишечные палочки, сальмонеллы, листерии, кампилобактерии. Инфекции, вызванные этими микроорганизмами, во время беременности нередко приводят к фатальным для будущего ребенка последствиям.

Пастеризация – наиболее эффективный способ уничтожения болезнетворных микроорганизмов. Поэтому во время беременности стоит есть только пастеризованные продукты, купленные в магазине. Никакого «домашнего молочка от бабушки».

Немытые овощи и фрукты

Сырые овощи и фрукты полезны, но только если они хорошо промыты. В противном случае на их поверхности могут обитать кишечные палочки, сальмонеллы, токсоплазмы, некоторые паразиты. Особенно опасны и коварны токсоплазмы. У матери токсоплазмоз зачастую протекает бессимптомно или напоминает затяжную ОРВИ.

Все фрукты и овощи, которые ест будущая мама, должны быть хорошенько очищены. Желательно использовать специальную щетку для мытья фруктов-овощей или очищать их от шкурки.

Добавленные сахара

Жизнь наших далеких предков была не такой уж сладкой. Организм человека оказался не очень хорошо готов к современному рациону, в котором много сладостей. Добавленные сахара, которые присутствуют во многих продуктах, могут сильно навредить здоровью. У беременной женщины они приводят к чрезмерному набору веса, гестационному диабету, повышают риск эклампсии.

У ребенка повышается риск сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы. У женщин, которые увлекались рафинированными сахарами во время беременности, рождаются дети с более низким весом.

Кстати, добавленные сахара содержатся не только в кондитерке, но и в других продуктах. Внимательно изучайте этикетки, покупая еду в магазине.

Алкоголь

Алкоголь во время беременности нельзя ни в каком виде: доказано, что безопасных доз не существует. Так что не стоит верить в рассказы о француженках, которые во время беременности пьют вино и рожают здоровых детей.