Пять ошибок, которые могут испортить лактацию

Ошибка № 1. Кормление по режиму

К сожалению, до сих пор некоторые педиатры продолжают настаивать на том, что детей с самых первых дней жизни нужно приучать к режиму, и – в первую очередь – кормить по часам, пишет Deti.mail.ru.

Кормление по часам – это большой шаг к потере лактации

Основной и главный способ стимуляции выработки молока – частое прикладывание ребенка к груди. Это простая физиология. Во время сосания в кровь женщины выделяется гормон, который отвечает за лактацию.

Чем больше сосет ребенок, тем больше материнский организм получает сигналов о том, что ему нужно больше молока. Прикладывая малыша к груди или регулярно сцеживаясь, мама способствует тому, чтобы количество молока увеличивалось. Сцеживание необходимо, когда мама не может покормить ребенка, например, если принимает специфические медицинские препараты или вышла на работу.

Ошибка № 2. Отказ от ночных кормлений

Вторая распространенная ошибка – отказ от ночных кормлений. Конечно, мама устает и ей хочется отдохнуть, но ведь именно ночью происходит самое активное образование молока.

Сосание груди ночью стимулирует выработку пролактина – гормона, который посылает сигнал головному мозгу: малышу нужно молоко. Именно поэтому младенцев настоятельно рекомендуют кормить по ночам до тех пор, пока им это требуется.

Ошибка № 3. Неправильное прикладывание к груди

Неправильное прикладывание ребенка к груди приводит к тому, что ребенок быстро устает, отворачивается от груди и капризничает. При этом он останется голодным и скоро снова попросит грудь.

Важно, чтобы губы младенца захватывали не только сосок, но и ареолу. Глубокий захват груди позволяет малышу наесться, не потратив при этом все силы.

В начале кормления сильный поток молока, накопившегося в груди с момента последнего кормления. Ребенок сосет бодро, часто глотает. Постепенно поток молока уменьшается. Мама может помочь малышу, массируя грудь по направлению от самых удаленных от соска долек железы в сторону ареолы.

Ошибка № 4. Докармливание смесью

Допаивание водой и докармливание смесью – прямой путь к потере лактации. Вводить смесь рекомендуется только по назначению врача, по строгим медицинским показаниям.

Если установлено, что ребенок страдает от недостатка питания, идеально использовать систему докорма – специальную бутылочку с трубочкой, которая прикрепляется к соску мамы. Таким образом ребенок сосет грудь и получает не только грудное молоко, но и смесь. Это позволяет покормить малыша без ущерба для лактации.

А вот использование бутылочек, к сожалению, часто заставляет ребенка отказаться от груди, ведь сосать соску гораздо проще, чем мамину грудь. Сил требуется меньше, дети это понимают и выбирают именно ее.

Ошибка № 5. Отказ от совместного сна

Совместный сон – спорный момент, разделивший всех мам и педиатров на два больших лагеря. Одни ратуют за отдельную кроватку с первого дня жизни, другие уверены, что совместный сон – залог успешной лактации.

Во время совместного сна ребенок периодически сосет грудь, не просыпаясь и не мешая при этом отдыху матери.