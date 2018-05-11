Ученые предложили ужинать днем

Исследователи впервые решили проверить на людях, оказывает ли аналогичный эффект на организм режим питания, при котором вся еда ограничена только первой половиной дня, а оставшееся время суток человек голодает. Дело в том, что такой режим поступления в организм пищи максимально соответствует колебаниям суточных ритмов обмена веществ, пишет Health.mail.ru.

В эксперименте принимали участие восемь мужчин в преддиабетическом состоянии, то есть все участники входили в группу высокого риска развития диабета 2 типа. Половина из них в течение пяти недель завтракала в интервале с 6:30 до 8:30 утра, а ужинала спустя шесть часов, не позднее трех часов дня. Оставшиеся в сутках 18 часов эти участники голодали. Контрольная группа при этом питалась в течение 12 часов, ужиная, как обычно, вечером. На следующие пять недель участники менялись местами. При этом никаких ограничений в рационе ни у кого из участников не было.

Было установлено, что еда лишь в первой половине дня значительно снизила риск развития диабета и сердечно-сосудистых болезней. У участников повысилась чувствительность тканей к инсулину, улучшилась работа поджелудочной железы, нормализовалось давление, а также снизился уровень оксидативного стресса (повреждения клеток свободными формами кислорода). Кроме того, при таком режиме питания участники, как это ни странно, меньше хотели есть по вечерам (а снижение вечернего и ночного аппетита может помочь избавиться от лишнего веса).