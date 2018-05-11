Ученые предложили ужинать днем

Результаты небольшого исследования специалистов по питанию из Университета штата Алабама (США) опубликованы в журнале Cell Metabolism. Предыдущие исследования показали, что периодическое кратковременное голодание с одним-двумя «голодными» днями в неделю помогает сбросить лишний вес, полезно для сердечно-сосудистой системы и обмена веществ.
Исследователи впервые решили проверить на людях, оказывает ли аналогичный эффект на организм режим питания, при котором вся еда ограничена только первой половиной дня, а оставшееся время суток человек голодает. Дело в том, что такой режим поступления в организм пищи максимально соответствует колебаниям суточных ритмов обмена веществ, пишет Health.mail.ru.
В эксперименте принимали участие восемь мужчин в преддиабетическом состоянии, то есть все участники входили в группу высокого риска развития диабета 2 типа. Половина из них в течение пяти недель завтракала в интервале с 6:30 до 8:30 утра, а ужинала спустя шесть часов, не позднее трех часов дня. Оставшиеся в сутках 18 часов эти участники голодали. Контрольная группа при этом питалась в течение 12 часов, ужиная, как обычно, вечером. На следующие пять недель участники менялись местами. При этом никаких ограничений в рационе ни у кого из участников не было.
Было установлено, что еда лишь в первой половине дня значительно снизила риск развития диабета и сердечно-сосудистых болезней. У участников повысилась чувствительность тканей к инсулину, улучшилась работа поджелудочной железы, нормализовалось давление, а также снизился уровень оксидативного стресса (повреждения клеток свободными формами кислорода). Кроме того, при таком режиме питания участники, как это ни странно, меньше хотели есть по вечерам (а снижение вечернего и ночного аппетита может помочь избавиться от лишнего веса).
«Наши данные говорят о том, что режим питания должен быть синхронизирован с биологическими часами, — объяснил один из авторов исследования Эрик Равуссин (Eric Ravussin). — Если вы едите поздно вечером или ночью, это вредно для обмена веществ. Наши тела настроены на то, чтобы делать определенные вещи в определенное время суток, и когда питание совпадает с суточными ритмами, это позитивно влияет на многие системы организма. Например, способность организма держать уровень сахара в крови под контролем значительно лучше по утрам, нежели днем или вечером, поэтому есть смысл съедать основной суточный объем пищи именно в первой половине дня».