В Литве предложили запретить детское шампанское

Как считает председатель парламентского комитета по вопросам здоровья Аста Кубилене, употребление детского шампанского формирует привычки ребенка, и он начинает думать, что праздник невозможен без алкоголя. Таким образом, у детей складывается позитивное отношение к потреблению спиртного и, повзрослев, они наверняка захотят попробовать настоящий алкоголь, пишет Deti.mail.ru.

Также депутат подчеркнула, что дети не могут защититься от постоянного воздействия рекламы. Еще в 1991 году бельгийские ученые выяснили, что присутствие в рекламе знаменитостей или героев мультфильмов мешает ребенку отличить коммерческие объявления от обычного медиаконтента.

Кроме того, последние исследования показали, что дети уже с четырех-шести лет просят подарить им на Рождество то, что видят в рекламе.

Что касается табачной отрасли, то в Литве уже несколько лет действует запрет на продажу игрушек, продуктов питания и других товаров, дизайн которых напоминает табачную продукцию.