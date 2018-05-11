Вся в дизайнерском: сколько стоят наряды Элины Нечаевой

Однако, как заверил возлюбленный Нечаевой Давид Пярнаметс, дорогие наряды – это результат совместной работы. Кроме того, он просит журналистов обращать внимание на ее выступления, а не на цену костюмов.

«У нас с Кристиной Вийрпалу была договоренность, что таким образом мы ей сделаем рекламу, продемонстрировав ее платья на «Евровидении». Это привлечет ей много новых клиентов», - прокомментировал мужчина.

«Мы договорились, что одно платье она нам подарит. Возможно, по приезде домой мы что-то купим, но сейчас мы пока ничего не покупали», - сказал Давид.

По словам дизайнера, подобный бартер – это для нее большой комплимент: «Элина представляет собой идеального человека. Она – очень талантлива, красива и дружелюбна. А классическая музыка всегда была мне близка».

Давид заверил портал Elu24, что статья в журнале Kroonika не отвечает действительности: «Даже то зеленое платье от Tallinn Dolls было нам подарено».

ФОТО: Elu24