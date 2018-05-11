пт, 11.05.2018
«Женщины, не надо терпеть. Будьте счастливы и свободны в своем выборе». Яна Каск
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  • Три дамы устроили забег по болоту в свадебных платьях, чтобы «отпраздновать» развод

Три дамы устроили забег по болоту в свадебных платьях, чтобы «отпраздновать» развод

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Прекращение семейных отношений всегда наносит удар по человеку, заставляет многое переосмыслить и есть не иллюзорный риск запутаться и пасть духом. Когда подобная участь нависла над Трейси Томас, она поняла, что должна поставить точку в вопросе раньше, чем это заставят сделать обстоятельства. Выбор пал на свадебное платье — более ненужный аксессуар из прошлой жизни.

Трейси Томас развелась после 20 лет успешного, а на деле не очень-то, брака. Её подруга Келли на пороге этого события, а дочь Лотти просто присоединилась за кампанию. Ей досталось оригинальное мамино свадебное платье, сама Трейси влезла в платье свидетельницы, а Келли откопала в закромах свой свадебный наряд. И вот в таком торжественном виде троица прибыла на трассу для бега по болотам в Шрусбери, Шропшир, сообщает Lemurov.net.

10 километров пересеченной местности, с холмами, оврагами, горными ручьями, рукотворными и естественными препятствиями. 500 бегунов и много-много грязи — когда дамы явились на старт, то сразу привлекли всеобщее внимание и удостоились названия «Команда разведенных и свободных». Впереди предстояло самое веселое и сложное: пройти трассу, не жалея платьев!

Задуманное реализовано с лихвой, свадебные платья более ничем не напоминают символ праздника. Мышцы ноют, а на душе — свобода и радость. Мы сделали это! И теперь можно с уверенностью в себе двигаться дальше, а не сидеть и не плакать от тоски и беспросветной горести.

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