Три дамы устроили забег по болоту в свадебных платьях, чтобы «отпраздновать» развод

Трейси Томас развелась после 20 лет успешного, а на деле не очень-то, брака. Её подруга Келли на пороге этого события, а дочь Лотти просто присоединилась за кампанию. Ей досталось оригинальное мамино свадебное платье, сама Трейси влезла в платье свидетельницы, а Келли откопала в закромах свой свадебный наряд. И вот в таком торжественном виде троица прибыла на трассу для бега по болотам в Шрусбери, Шропшир, сообщает Lemurov.net.

10 километров пересеченной местности, с холмами, оврагами, горными ручьями, рукотворными и естественными препятствиями. 500 бегунов и много-много грязи — когда дамы явились на старт, то сразу привлекли всеобщее внимание и удостоились названия «Команда разведенных и свободных». Впереди предстояло самое веселое и сложное: пройти трассу, не жалея платьев!