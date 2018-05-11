Арест за назойливость. После первого свидания американка отправила парню 65 тысяч сообщений

31-летнюю Жаклин Эйдс арестовали в городе Финикс, штат Аризона, 8 мая. Через два дня суд отказал ей в залоге и постановил, что она будет сидеть в тюрьме вплоть до оглашения приговора. Женщину обвиняют в преследовании человека и вторжении в личную жизнь, пишет Daily Mail.

Как стало известно из материалов дела, Жаклин за несколько месяцев отправила малознакомому мужчине больше 65 тысяч сообщений в мессенджере, а потом еще и забралась к нему в дом, чтобы принять ванну, пока его не было. Все это она сделала после единственного свидания, которое потерпевшему не показалось настолько удачным, чтобы продолжать, передает Medialeaks.ru.

Жаклин Эйдс ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

Имя мужчины не разглашается, но известно, что несостоявшаяся пара обменялась сообщениями и договорилась о встрече на сайте знакомств Paradise Valley еще в 2017 году. Жаклин объяснила: после первого свидания она влюбилась. Мужчина на ее чувства ответить не мог и на второе свидание идти не собирался. Жаклин это не остановило.

Потерпевший утверждает, что женщина стала отправлять ему сообщения практически беспрерывно, в некоторые дни — по пятьсот штук в сутки. Несложно посчитать, что это почти три сообщения в минуту, если не делать перерывов на сон.

Сначала это было просто смешно, потом стало надоедать, а через несколько месяцев события приняли дурной оборот: проверив со смартфона камеры наблюдения в собственном доме, мужчина увидел, что Жаклин находится внутри, более того — принимает ванну. Он вызвал полицию, сотрудники которой женщину из дома и обыскали машину. Внутри был нож для разделки мяса.

Жаклин Эйдс ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

Полиция отпустила Жаклин, не предъявив обвинения, но та не успокоилась. Сообщения, которые она продолжала посылать своей жертве, перестали быть романтичными.

«Ммм, что бы я сделала с твоей кровью… Я бы хотела наполнить ванну и искупаться в ней», - писала женищна.

В других сообщениях она то ли в шутку, то ли всерьез сравнивала себя с Адольфом Гитлером и называла этого человека гением. В итоге в одном из посланий прозвучала прямая угроза убийством.

«Я готова на все, чтобы получить то, что я хочу. И даже не пытайся потом бросить меня. Я убью тебя за это, а становиться убийцей я не хочу», - написала Жаклин.

Как заявила Жаклин позднее на допросе в полиции, ничего такого делать она не собиралась, а использовала все эти слова и выражения как метафоры, пытаясь донести до мужчины свои чувства.