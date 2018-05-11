Арест за назойливость. После первого свидания американка отправила парню 65 тысяч сообщений

Жительница штата Аризона по имени Жаклин Эйдс после первого свидания с мужчиной писала ему по пятьсот сообщений в день до тех пор, пока он не обратился в полицию. Теперь женщину судят за вторжение в частную жизнь и не только: ошибками были нож в бардачке и попытки привлечь парня фразами вроде «Гитлер был гением».
31-летнюю Жаклин Эйдс арестовали в городе Финикс, штат Аризона, 8 мая. Через два дня суд отказал ей в залоге и постановил, что она будет сидеть в тюрьме вплоть до оглашения приговора. Женщину обвиняют в преследовании человека и вторжении в личную жизнь, пишет Daily Mail.
Как стало известно из материалов дела, Жаклин за несколько месяцев отправила малознакомому мужчине больше 65 тысяч сообщений в мессенджере, а потом еще и забралась к нему в дом, чтобы принять ванну, пока его не было. Все это она сделала после единственного свидания, которое потерпевшему не показалось настолько удачным, чтобы продолжать, передает Medialeaks.ru.
Имя мужчины не разглашается, но известно, что несостоявшаяся пара обменялась сообщениями и договорилась о встрече на сайте знакомств Paradise Valley еще в 2017 году. Жаклин объяснила: после первого свидания она влюбилась. Мужчина на ее чувства ответить не мог и на второе свидание идти не собирался. Жаклин это не остановило.
Потерпевший утверждает, что женщина стала отправлять ему сообщения практически беспрерывно, в некоторые дни — по пятьсот штук в сутки. Несложно посчитать, что это почти три сообщения в минуту, если не делать перерывов на сон.
Сначала это было просто смешно, потом стало надоедать, а через несколько месяцев события приняли дурной оборот: проверив со смартфона камеры наблюдения в собственном доме, мужчина увидел, что Жаклин находится внутри, более того — принимает ванну. Он вызвал полицию, сотрудники которой женщину из дома и обыскали машину. Внутри был нож для разделки мяса.
Полиция отпустила Жаклин, не предъявив обвинения, но та не успокоилась. Сообщения, которые она продолжала посылать своей жертве, перестали быть романтичными.
«Ммм, что бы я сделала с твоей кровью… Я бы хотела наполнить ванну и искупаться в ней», - писала женищна.
В других сообщениях она то ли в шутку, то ли всерьез сравнивала себя с Адольфом Гитлером и называла этого человека гением. В итоге в одном из посланий прозвучала прямая угроза убийством.
«Я готова на все, чтобы получить то, что я хочу. И даже не пытайся потом бросить меня. Я убью тебя за это, а становиться убийцей я не хочу», - написала Жаклин.
Как заявила Жаклин позднее на допросе в полиции, ничего такого делать она не собиралась, а использовала все эти слова и выражения как метафоры, пытаясь донести до мужчины свои чувства.
Полицию и суд это объяснение не устроило. После того как Жаклин приехала к жертве на работу и представилась его женой, ее арестовали. Судья продлил арест до окончания расследования и отказал в залоге.