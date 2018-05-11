Перестань писать ему и увидишь, что произойдет

1. Он уже оставлял тебя на «Прочитано».

Дело в том, что если бы он хотел поговорить с тобой, он бы поговорил. Как бы занят он ни был, что бы он ни делал, по крайней мере, он бы сказал тебе, что свяжется с тобой позже. И даже если он забыл и очень занят, это не оправдание тому, что он игнорирует твои сообщения, пишет Soulpost.ru.

Вот почему ты должна перестать писать ему, если уже отправила два или три сообщения подряд без ответа. И неважно, как срочно тебе нужно что-то сказать ему. Устой перед искушением и отложи телефон. Важно, чтобы он увидел, что ты не у него на крючке, что ты не собираешься его вечно ждать, что он не может использовать тебя, только когда это удобно ему. Если он хочет быть с тобой, он должен приложить усилия.

2. Когда все ваше общение происходит в переписке.

Если вы только познакомились, и ты не готова идти на свидание — ладно. Но если ваше общение происходит только по переписке, а когда ты предлагаешь встретиться, он находит отговорки — что-то не так. Может у него уже есть девушка, может он держит тебя как свой запасной вариант. Но ты не заслуживаешь ни того, ни другого.

3. Ты всегда пишешь ему первой.

Одно дело, если ты просыпаешься первой, и если ты явно видишь его активность и желание переписываться. Но если только ты всегда пишешь первой, даже если это уже в конце дня, даже если он явно сидит онлайн, пора сделать перерыв.

Просто дай ему первым начать разговор. Дай ему возможность увидеть, каково это, когда ты не пишешь первой. Он либо осознает, как сильно скучает по вашему общению и напишет первым, либо покажет, что ты ему вообще не интересна. Знаю, это трудно, но это сэкономит твое время и убережет твое сердце от боли.

4. Ты одна поддерживаешь разговор.

Для отношений, как и для разговора, нужны два человека. Если тебе приходится одной вести разговор, когда вы только начали общаться, представь, что будет, когда ваши отношения станут серьезными. Если он проявляет интереса в разговоре с тобой, тогда ты должна перестать проявлять интерес в разговоре с ним.

5. Он сам просит тебя писать ему.