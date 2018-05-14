Российские ученые обещают перевернуть представление об эпиляции

В отчете ученых говорится: «Принцип действия заключается в разрыве дисульфидных связей в молекуле кератина, что приводит к нарушению структурной функции белка и ослаблению связи корня волоса с волосяным сосочком. Это позволяет легко вытащить волос с корнем с низкими болевыми ощущениями».

Чтобы удалить волосы, нужно пройти три этапа. Сначала на кожу наносится подготовительный лосьон для снижения болезненных ощущений при дальнейших манипуляциях. Затем на место эпиляции наносится полимерный гель, который направлен на мягкий кератин внутренней оболочки волосяного фолликула, при этом не разрушается стержень волоса, передает Medikforum.ru.