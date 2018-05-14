Российские ученые обещают перевернуть представление об эпиляции

Ученые из МГУ им. М. В. Ломоносова представили неожиданную разработку - новый безболезненный способ удаления нежелательных волос. По словам разработчиков, их технология не имеет аналогов на рынке.
В отчете ученых говорится: «Принцип действия заключается в разрыве дисульфидных связей в молекуле кератина, что приводит к нарушению структурной функции белка и ослаблению связи корня волоса с волосяным сосочком. Это позволяет легко вытащить волос с корнем с низкими болевыми ощущениями».
Чтобы удалить волосы, нужно пройти три этапа. Сначала на кожу наносится подготовительный лосьон для снижения болезненных ощущений при дальнейших манипуляциях. Затем на место эпиляции наносится полимерный гель, который направлен на мягкий кератин внутренней оболочки волосяного фолликула, при этом не разрушается стержень волоса, передает Medikforum.ru.
Потом идет удаление волос пластырем. После эпиляции на кожу наносится тоник, препятствующий росту волос. Как заявляют сотрудники университета, процедура эпиляции практически безболезненна и не производит побочных эффектов.