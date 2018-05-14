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Грудному вскармливанию девочек будут обучать еще в школе

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Девочек необходимо обучать грудному вскармливанию еще в школе, как полагают врачи. Только это может изменить ситуацию, при которой молодые матери все чаще прибегают к молочным смесям.

Бесчисленное количество исследований показывало, какую огромную пользу грудное вскармливание приносит здоровью ребенка и его матери. Однако статистика утверждает, что большое число молодых матерей все еще отказываются от грудного вскармливания из эстетических причин, либо завершают его слишком рано - через один-два месяца, переключая малыша на молочные смеси. Всемирная организация здравоохранения призывает кормить грудью малышей до шести месяцев, а во многих странах эту рекомендацию продлевают до года, пишет Medikforum.ru.

По их мнению, одним из подобных шагов может быть введение уроков грудного вскармливания среди девочек в школах. Именно такой совет дали эксперты Королевского колледжа педиатрии и детского здоровья. По их словам, школьницы таким образом будут усваивать информацию о том, что грудное вскармливание является абсолютно натуральным процессом, а грудное молоко - лучшим источником питательных веществ для малышей.

Не так давно ЮНИСЕФ провел исследование распространенности грудного вскармливания в 123 странах, которое показало, что почти 8 млн малышей в мире не получают ежегодно грудного молока. Самый низкий уровень грудного вскармливания был зафиксирован в Ирландии, и здесь он составляет всего 55%. В противоположность этому, в Шри-Ланке он достигает 99,4%.  В Великобритании один из самых низких уровней грудного вскармливания в мире (81%).В Испании этот уровень составляет 77%, в США - 74,4%, а во Франции - 63%.

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