Грудному вскармливанию девочек будут обучать еще в школе

Бесчисленное количество исследований показывало, какую огромную пользу грудное вскармливание приносит здоровью ребенка и его матери. Однако статистика утверждает, что большое число молодых матерей все еще отказываются от грудного вскармливания из эстетических причин, либо завершают его слишком рано - через один-два месяца, переключая малыша на молочные смеси. Всемирная организация здравоохранения призывает кормить грудью малышей до шести месяцев, а во многих странах эту рекомендацию продлевают до года, пишет Medikforum.ru.

По их мнению, одним из подобных шагов может быть введение уроков грудного вскармливания среди девочек в школах. Именно такой совет дали эксперты Королевского колледжа педиатрии и детского здоровья. По их словам, школьницы таким образом будут усваивать информацию о том, что грудное вскармливание является абсолютно натуральным процессом, а грудное молоко - лучшим источником питательных веществ для малышей.