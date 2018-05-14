Маммолог: носите бюстгальтер реже!

Ранкин заявил, что женщины ни в коем случае не должны спать в бюстгальтере. Эксперт убежден, что сон в бюстгальтере может крайне негативно сказаться на здоровье: в таких случаях в женском теле возникает постоянное давление на лимфатические узлы, пишет Medikforum.ru.

«Даже не очень тугой бюстгальтер может препятствовать свободному циркулированию лимфы, что в свою очередь может привести к отекам и хроническим воспалительным процессам», - отметил врач.

Помимо этого, поделился мнением Ранкин, женщинам лучше отказаться от ношения бюстгальтеров дома, - такой отказ избавит от риска опасного дополнительного сжатия в области лимфатических узлов.

В свою очередь исследование, проводившееся ученым Жаном-Дени Руйоном, также закончилось вердиктом о вреде бюстгальтеров. Эта работа, в ходе которой были изучены данные 300 женщин в возрасте 18-35 лет, показала: вопреки популярному мнению, ношение лифчика не способствует поддержанию формы груди.