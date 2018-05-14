ФОТО: FALOS / TPI/MEGA

71-й Каннский кинофестиваль стартовал всего лишь несколько дней назад, однако это не мешает селебрити демонстрировать стильные и яркие наряды один за другим. Красные дорожки, премьеры фильмов, вечеринки, фотоколлы и пресс-конференции - знаменитостями есть, где продемонстрировать чувство вкуса!

Одной из самых ярких звезд, замеченных на мероприятии, стала француженка Марион Котийяр. 14 мая она появилась в Каннах в изящном клетчатом платье, продемонстрировав свою точеную фигуру.

Марион Котийяр

ФОТО: FALOS / TPI/MEGA

Марион Котийяр

ФОТО: FALOS / TPI/MEGA