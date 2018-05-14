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  • Как куколка: модель Эльза Хоск надела романтичное розовое платье

Как куколка: модель Эльза Хоск надела романтичное розовое платье

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Эльза Хоск

ФОТО: FALOS / TPI/MEGA

В субботу Каннах состоялись премьеры двух резонансных фильмов — «Девушки солнца» и «Три лица». Обе картины участвуют в основном конкурсе.

У фильма «Три лица» история тоже непростая. Режиссеру ленты Джафару Панахи запрещено не только выезжать из страны, но и снимать фильмы. Несмотря на это, ему удается режиссировать ленты, которые регулярно участвуют в кинофестиваля и часто получают награды.

Эльза Хоск

ФОТО: FALOS / TPI/MEGA

У фильма «Три лица» история тоже непростая. Режиссеру ленты Джафару Панахи запрещено не только выезжать из страны, но и снимать фильмы. Несмотря на это, ему удается режиссировать ленты, которые регулярно участвуют в кинофестиваля и часто получают награды.

В этот вечер по красной дорожке прошли Айшвария Рай, Кендалл Дженнер, Жасмин Тукс, Джоан Смоллс, Вера Брежнева, Эльза Хоск и многие другие.

Предлагаем вам обратить внимание на роскошное платье актрисы и модели Эльзы Хоск.

Эльза Хоск

ФОТО: FALOS / TPI/MEGA

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