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  • Жесть! Священника обвинили в чрезмерной жестокости во время обряда крещения младенца

Жесть! Священника обвинили в чрезмерной жестокости во время обряда крещения младенца

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Младенец

ФОТО: Mitar gavric/PantherMedia / Mitar gavric/Scanpix

В Сети появилось видео, на котором священнослужитель одной из церквей на Кипре крестил младенца. По традиции он три раза окунул малыша в купель, но выглядело это так, будто он полоскал белье.

Стоявшие рядом дети даже раскрыли рты от ужаса, да и сами родители были шокированы увиденным. Остались возмущенными и пользователи Сети, которые осудили епископа, пишет Life.ru.

Большинство из них видели, как проводятся обряды крещения, но чтобы с такой силой и жестокостью детей опускали в купель — впервые.

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