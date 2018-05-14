Жесть! Священника обвинили в чрезмерной жестокости во время обряда крещения младенца
14 мая 2018 г., 14:10
В Сети появилось видео, на котором священнослужитель одной из церквей на Кипре крестил младенца. По традиции он три раза окунул малыша в купель, но выглядело это так, будто он полоскал белье.
Стоявшие рядом дети даже раскрыли рты от ужаса, да и сами родители были шокированы увиденным. Остались возмущенными и пользователи Сети, которые осудили епископа, пишет Life.ru.
Большинство из них видели, как проводятся обряды крещения, но чтобы с такой силой и жестокостью детей опускали в купель — впервые.