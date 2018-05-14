Девушка, скинувшая 28 килограммов без тренировок, поделилась секретом, и он слишком прост

Кайлин признается, что она решила похудеть с единственной целью — хорошо выглядеть в бикини на пляже. Лишний вес не мешал девушке жить, да и любовь она нашла, будучи пышкой, — ее свадьба с парнем по имени Алекс запланировала на декабрь 2020 года, пишет Life.ru.

«Моя цель состояла в том, чтобы уверенно чувствовать себя в бикини. Я просто хотела чувствовать себя хорошо и спокойно, а не беспокоиться о том, что люди смотрят на меня», - сказала она.

Девушка не любит спорт и решила не истязать себя физическими упражнениями. Вместо этого она отказалась от нездоровой пищи и стала регулярно гулять в обеденный перерыв и по вечерам, проходя около десяти километров.

«Честно говоря, я не чувствовала, что мне нужно идти в спортзал. Я не хотела тратить на это деньги», - призналась девушка.

Таким простым способом Кайлин удалось сбросить почти 30 килограммов и воплотить свою мечту о стройной фигуре. Девушка признается, что Алекс поддерживал ее на пути к цели и с удовольствием гулял вместе с ней. Тем не менее, он всегда напоминал, что любит ее в любом весе.