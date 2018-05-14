Восьмилетняя девочка обвинила бренд в сексизме и получила работу

Каждое утро Элеанор Хансен собирает куриные яйца на семейной ферме и приносит их домой в карманах. Когда школьница приехала в магазин с родителями за новой парой шорт, она обнаружила, что ни одна модель в отделе для девочек не соответствует ее требованиям. Тогда Хансен пришлось купить длинные «мальчишеские» шорты.

Приехав домой, разочарованная девочка написала жалобу в компанию Fat Face по рекомендации родителей. «Вообще-то девочкам тоже нужны карманы», — подчеркнула она.

Дизайнеры марки признали свою ошибку и пригласили Хансен принять участие в разработке дизайна новой коллекции детской одежды.