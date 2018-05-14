Обеспокоенная женщина: что делать, если родственник бьет своего ребенка?

«Себе в оправдание он говорит, что ребенок непослушный и капризный. Так что же он обзывает ребенка дураком, идиотом, дебилом и т.д. С отцом ребенка говорить бесполезно, потому что он не видит в этом проблемы или оправдывается. Ребенок очень нервный и отстает в развитии от сверстников. Как помочь ребенку? Очевидно, что и матери нужна помощь», - написала женщина, передает Sobranna .

«Если, как вы говорите, с отцом договориться никак нельзя, тогда надо обратиться к инспектуру по защите детей, он имеет право вмешаться. У каждого города или волости есть такая должность. Также можете обратиться в Службу по защите детей. Пожалуйста, сделайте это или просто спросите у них совета. Еще надо иметь доказательства (медицинскую экспертизу, очевидцев), вас обязательно проконсультируют, как помочь матери и ребенку».