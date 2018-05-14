Психолог объяснила, как отличить флирт от харассмента

Что касается страсти и насилия, то, по словам психолога, за первым стоит сексуальное желание, а за вторым — власть. И когда общество рассказывает жертве, что домогательство или изнасилование случились с ней из-за того, что она была не так одета или слишком привлекательна, оно автоматически встает на сторону насильника, передает Lady.mail.ru.

В случае флирта и страсти, по словам Травковой, речь идет об отношениях двух равных людей, которые вступили в них на равных условиях, по обоюдному согласию и в полном сознании. Кроме того, оба человека имеют право на любом этапе сказать «нет» и быть услышанными. Если же речь идет о харассменте, принципиальное отличие — компонент власти. «Нет» в случае домогательств не слышится насильником. Тот, кто проявляет власть, ведет себя так не потому, что ему кто-то понравился: он просто видит в другом человеке объект для исполнения своих желаний.

Свой ролик психолог назвала «Катрин Денев, ты не права», намекая на популярное в Сети мнение о том, что из-за боязни перейти черту между ухаживаниями и домогательствами мужчины вскоре начнут бояться подходить к женщинам, после чего «все мы вымрем». Именно французская актриса публично защищала «право» мужчин приставать к женщинам, за что, впрочем, потом извинилась.

Отметим, что тема сексуальных домогательств стала главной в последние полгода. В частности, в США разгорелось множество скандалов, связанных с харассментом. В домогательствах и изнасилованиях был обвинен знаменитый голливудский продюсер Харви Вайнштейн. Позже в домогательствах мужчины и женщины обвинили, кроме того, Чарли Шина, Кевина Спейси, Стивена Сигала, Луи Си Кея и Дастина Хоффмана.