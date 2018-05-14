Ученые нашли новую опасность кофеина при беременности

Исследователи из Сальгренской академии (Швеция) совместно с коллегами из Норвежского института общественного здравоохранения провели анализ информации почти о 51 тысяче беременных женщин и их детях, наблюдения за которыми велись до восьмилетнего возраста. Оказалось, что дети мам, увлекавшихся богатыми кофеином напитками во время беременности, в дошкольном и школьном возрасте значительно сильнее склонны к лишнему весу и ожирению, чем дети, чьи мамы вообще не пили такие напитки или пили их очень редко. Как известно, детское ожирение грозит сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом 2 типа в более старшем возрасте, пишет Deti.mail.ru.

Стоит отметить, что в Скандинавских странах традиционно пьют очень много кофе, поэтому и скандинавские будущие матери обычно не отказывают себе в удовольствии выпить несколько чашечек в день. К примеру, в Швеции беременным разрешено выпивать в день до трех чашек кофе и до шести чашек черного чая (который там пьют редко). Но, как обнаружили ученые, у женщин, следовавших этим рекомендациям, дети также находятся в зоне высокого риска появления лишнего веса и развития ожирения.