Эксперт дал быстрые рецепты против отечности век

По словам косметолога Татьяны Быстрой, использованные пакетики чая могут стать действенным средством борьбы с отекшими веками. Использовать такие пакетики можно сразу после процедуры заваривания чая, но только остуженными, а не горячими, пишет Medikforum.ru.

«Закрываем глаза и кладем еще влажные пакетики на веки минут на 5-10. Важно при этом сидеть, подняв вверх лицо. Если выполнять процедуру лежа – эффекта может и не быть», - поделилась тонкостями специалист.

Также, говорит Татьяна, проблему отечности лица хорошо решает зеленый чай – например, можно выпить 1-2 чашки крепкого зеленого чая с лимоном, что ускорит выведение излишней жидкости. Но использовать этот метод можно лишь при условии, что человек не склонен к перепадам в показателях артериального давления.

Другим средством, которое может помочь быстро привести в форму отекшие веки, является маска из смеси мелко покрошенной петрушки и сметаны. Такая маска отлично борется с синяками под глазами и подтягивает кожу, утверждает косметолог. Держать ее нужно 10-15 минут.

Во избежание отеков важно следить за рационом. В вечернее время нужно тщательно контролировать потребление жидкости, тем более алкоголя.

Полезно знать, что продукты, содержащие много соли и консервантов, а также копченые изделия в значительной мере способствуют появлению отечности.