Салат, который обошел оливье и даже суши!

Ингредиенты:

-Слабосоленая красная рыба (ее можно купить, а можно засолить дома в соевом соусе) — 300 гр.,

-рис — 300 гр.,

-свежие огурцы — 2 шт.,

-большая морковь — 1 шт.,

-яйца — 4 шт.,

-большая фиолетовая луковица,

-пучок зеленого лука,

-пучок укропа,

-васаби

-майонез.

Приготовление:

Смешайте майонез с васаби. Это будет заправка нашего салата, именно ей мы будем промазывать слои, пишет Uspeh.club.

Отварите рис таким же способом, как для суши. Это делается так: промыть рис, залить водой (на 1 часть риса полторы части воды), поставить на огонь, чтобы выкипела вода (это займет около 7 минут). Убавить огонь до минимума и варим еще 15 минут. Затем снимаем с плиты и даем настояться около получаса.

Морковь и яйца тоже надо отварить. Пока часть составляющих салата находится на плите, подготовим остальные продукты: нарежем небольшими кусочками рыбу, огурцы кубиками, мелко нашинкуем лук.

Зелень также можно нарезать заранее. Отварную морковь и яйца натрите на терке. Смешайте яйца с зеленым луком и заправьте васаби-майонезной заправкой. А теперь укладывайте салат слоями, не забывая смазывать их смесью майонеза и васаби.

1- слой — рис, его необходимо промазать заправкой.

2- слой — рыба.

3- слой — укроп.

4- слой — фиолетовый лук.

5- слой — огурец, промажьте сверху майонезом с васаби.

6- слой — яйца с луком.

7- слой — морковь, ее тоже промазываем заправкой.