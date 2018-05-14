Салат, который обошел оливье и даже суши!

Салат «Японские суши» подходит для любого праздника. Интересен этот рецепт тем, что ингредиенты схожи с теми, которые нужны для приготовления суши, и по вкусу салат напоминает именно их.
Ингредиенты:
-Слабосоленая красная рыба (ее можно купить, а можно засолить дома в соевом соусе) — 300 гр.,
-рис — 300 гр.,
-свежие огурцы — 2 шт.,
-большая морковь — 1 шт.,
-яйца — 4 шт.,
-большая фиолетовая луковица,
-пучок зеленого лука,
-пучок укропа,
-васаби
-майонез.
Приготовление:
Смешайте майонез с васаби. Это будет заправка нашего салата, именно ей мы будем промазывать слои, пишет Uspeh.club.
Отварите рис таким же способом, как для суши. Это делается так: промыть рис, залить водой (на 1 часть риса полторы части воды), поставить на огонь, чтобы выкипела вода (это займет около 7 минут). Убавить огонь до минимума и варим еще 15 минут. Затем снимаем с плиты и даем настояться около получаса.
Морковь и яйца тоже надо отварить. Пока часть составляющих салата находится на плите, подготовим остальные продукты: нарежем небольшими кусочками рыбу, огурцы кубиками, мелко нашинкуем лук.
Зелень также можно нарезать заранее. Отварную морковь и яйца натрите на терке. Смешайте яйца с зеленым луком и заправьте васаби-майонезной заправкой. А теперь укладывайте салат слоями, не забывая смазывать их смесью майонеза и васаби.
1- слой — рис, его необходимо промазать заправкой.
2- слой — рыба.
3- слой — укроп.
4- слой — фиолетовый лук.
5- слой — огурец, промажьте сверху майонезом с васаби.
6- слой — яйца с луком.
7- слой — морковь, ее тоже промазываем заправкой.
Даем салату постоять в холодильнике около двух часов и подаем на стол.