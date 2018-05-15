Ученые: мороженое на завтрак улучшает работу интеллекта

Употребление время от времени за завтраком мороженого может оказаться крайне полезным для мозговой активности, пишет о находке ученых VistaNews.

«Мороженое по утрам действительно может оказаться полезным для многих людей, которые хотели бы улучшить показатели своего интеллекта», - приводится в издании мнение научных специалистов, передает Medikforum.ru.

В пользу такого вывода говорят данные, полученные в ходе эксперимента. Испытания показали, что порция мороженого, съедаемая людьми на завтрак с некой регулярностью на протяжении длительного времени, улучшает интеллектуальные способности людей (о чем свидетельствуют тесты).

Исследователи проверяли мозговую активность участников до и после употребления мороженого, - прирост показателей интеллектуальной деятельности оказался очевидным. По их мнению, мороженое по утрам может приносить пользу многим людям, которым важно не допускать спада в работе своего интеллекта, - например, школьникам, студентам.