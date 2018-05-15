Четыре пластических операции, которые можно и нужно делать детям

1. Заячья губа и волчья пасть

Расщепление неба - довольно распространенная врожденная патология. При этом пороке развития отмечается небно-глоточная несостоятельность и дисфункция и нарушение орально-моторной координации. Для правильного формирования речи, прикуса и улыбки требуется проведение реконструктивной операции, в ходе которой хирург восстанавливает целостность неба и верхней губы. Обычно вмешательство проводится в течение первых 12 месяцев жизни ребенка, пишет Fabiosa.ru.

2. Повреждение плечевого сплетения

Повреждение плечевого сплетения - относительно частая акушерская патология, которая происходит при затруднении прохождения плечиков ребенка через родовые пути матери. В результате может сформироваться паралич Дюшена-Эрба, паралич Дежерин-Клюмпке или тотальный акушерский паралич. Наилучший прогноз ожидается при проведении хирургического лечения с 4 по 9 месяц жизни ребенка.

3. Деформации молочных желез

Анатомические и физиологические аномалии развития молочных желез могут наблюдаться у детей как женского, так и мужского пола. Хирургическое лечение может потребоваться при макромастии (чрезмерное увеличение объема и веса молочных желез, из-за чего оказывается давление на грудную клетку, нарушается осанка, возникает ограничение физической активности) и гинекомастии (развитие молочных желез у мужчин). Важно отметить, что гинекомастия может свидетельствовать о наличии эндокринного заболевания или быть побочным эффектом при приеме некоторых лекарственных препаратов.

4. Деформация ушных раковин

Отопластика - это направление пластической хирургии, которое занимается коррекцией формы, положения и пропорций ушных раковин. Полная реконструкция уха может потребовать несколько (3 или даже 4) оперативных вмешательств. Это зависит от степени дефекта (врожденные патологии, травматические повреждения). В некоторых случаях может потребоваться установка протеза ушной раковины. Перед проведением операции в обязательном порядке оцениваются риски, которые затем сопоставляются с возможным косметическим эффектом.