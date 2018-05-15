Почему люди изменяют: неочевидные причины

Сегодня мы расскажем вам о четырех неочевидных причинах, которые толкают людей на измену, пишет Fabiosa.ru.

1. Самоутверждение

Многие из нас мечтают состояться и самореализоваться и жизни. Это желание может затрагивать самые разные ее аспекты — карьеру, дружбу, семью. У каждого из нас свои приоритеты. Для некоторых мужчин и женщин очень важно всегда чувствовать себя желанными и знать, что они способны заполучить объект своего вожделения. В данном случае измены — своеобразный способ напомнить самому себе: "А ведь я еще ого-го!". Подобную неверность даже сложно назвать предательством, ведь изменщик всего лишь пытается поднять свою самооценку и уверенность в себе.

2. Несовместимость половой конституции

Многие наши поступки определяются физиологией. Или, как в данном случае, темпераментом. В семьях, где один партнер обладает низкой половой конституцией, а другой — высокой, однажды непременно наступит момент, когда второму захочется больше интимной близости. Не получив желаемое от своей второй половинки, такие люди решаются на измену. Нередко парам с разной половой конституцией удается счастливо жить в браке — если более "горячий" партнер умело скрывает свои походы "налево" и заинтересован в сохранении семьи. Но, чтобы снизить вероятность измен, советуем вам изначально выбирать спутника жизни с темпераментом, который соответствует вашему.

3. Максимализм

Некоторые люди попросту не знают, что сексуальное влечение не обязательно должно заканчиваться интимом. Ведь можно вполне безобидно пофлиртовать с коллегой или новым знакомым и с чувством удовлетворения вернуться к своему возлюбленному. Однако многие из нас считают, что объектом симпатии и вожделения обязательно нужно завладеть. Как говорится, "назвался груздем — полезай в кузов". Особенно учитывая, что некоторые партнеры считают изменой любой флирт.

4. Сомнения и неопытность

Казалось бы, какое отношение эти два понятия имеют к изменам? Оказывается, прямое. Вступая в новые отношения, люди уверены, что их избранник — самый умный, щедрый, добрый и, конечно же, привлекательный. Они ведь выбирали среди такого количества вариантов! Но со временем многие из нас начинают сомневаться, правильный ли выбор они сделали. После измены такие сомневающиеся обычно либо убеждаются, что их партнер — и правда самый-самый, или делают вывод, что бывают варианты и лучше.