Семь важных вещей, которые родителям нельзя делать за ребенка

Психологи назвали семь вещей, которые родителям не стоит делать за своих детей-школьников. Иначе они могут вырасти пассивными, безответственными и нерешительными, пишет Fabiosa.ru.

1. Не делать за школьника домашние уроки

Конечно, если ребенок сам обращается к вам за помощью, то помочь можно и нужно: обсудить, поразмышлять, найти закономерность. А вот решать примеры, исправлять допущенные ошибки, рисовать в альбоме или делать презентации на компьютере ребенок должен самостоятельно. И правда, кто захочет лишний раз напрягаться, если мать всегда подстрахует и все исправит?

2. Не навязывать друзей

Для родителей, естественно, очень выгодно дружить семьями. Пока взрослые пьют чай на кухне, их детки дружно играют в детской. Просто идиллическая картинка! Но что, если вашему ребенку неинтересно с такими друзьями? Или они ему просто не нравятся? Позвольте своим детям самим решать, с кем дружить, а с кем нет!

3. Не вмешиваться в конфликты ребенка с другими детьми

Увидев, что кто-то из сверстников обижает любимое чадо, большинство родителей тут же рвется в бой! Однако найдите в себе силы вовремя остановиться. Ваш ребенок вполне в состоянии самостоятельно разрешить мелкие конфликтные ситуации. А если нет - его надо этому научить!

4. Не убирать вместо ребенка его комнату

У каждого человека должна быть своя личная территория, и ваши дети - не исключение. Бесцеремонно вламываясь в детскую комнату и убирая там все, что кажется вам лишним, вы не только унижаете ребенка, но и воспитываете в нем лень и равнодушие. Кроме того, неужели вам самим нравится выступать в роли прислуги? Никто не спорит, что убрать за ребенка проще, чем воспитать в нем стремление к чистоте и порядку. Но чем раньше вы научите его следить за своими личными вещами, тем будет лучше для всех!

5. Не отвечать за ребенка, когда к нему обращаются

"Сколько тебе лет, мальчик?" — "Нам уже 12!"

Смешно? Однако некоторые родители настолько боятся, что их ребенок что-то не так скажет или о чем-то забудет, что готовы даже отвечать за него. А откуда тогда возьмутся самостоятельность и ответственность? Кроме того, психологи утверждают, что за таким поведением родителей скрывается стремление полностью контролировать своего ребенка. И как долго вы собираетесь это делать?

6. Не договариваться об оценках с учителями

Главная цель родителей в воспитании школьника - научить его достигать поставленных перед собой целей. Поэтому пусть ваши дети самостоятельно разбираются со своими плохими оценками и налаживают отношения с учителями. Иначе откуда придет понимание того, зачем вообще нужно хорошо учиться? Дайте ребенку возможность самому наступать на грабли и исправлять собственные ошибки!

7. Не выбирать за ребенка кружок по интересам

Многие родители с появлением наследника словно сами впадают в детство, пытаясь реализовать все то, чего они когда-то недополучили.

"Я всю жизнь мечтала стать балериной. Отдам дочку в танцевальный класс!" Знакомо?

Однако, поступая так, вы отказываете ребенку в праве на самоопределение. Разве можно понять, к чему у него лежит душа, если все решено заранее? Не зарывайте талант сына или дочери в землю ради удовлетворения собственных амбиций! Дайте школьнику возможность выбирать между разными секциями и кружками, и он быстро определится в своих интересах.