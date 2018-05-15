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Семь важных вещей, которые родителям нельзя делать за ребенка

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Мать и ребенок.

ФОТО: panthermedia.net / Aliaksei Verasovich

Никто не спорит, что все родители желают своим детям только самого лучшего. Поэтому часто мы готовы делать за сына или дочку очень многое. Лишь бы им было легче учиться в школе! Однако самостоятельность в принятии решений и чувство ответственности нужно воспитывать с детства!

Психологи назвали семь вещей, которые родителям не стоит делать за своих детей-школьников. Иначе они могут вырасти пассивными, безответственными и нерешительными, пишет Fabiosa.ru.

1. Не делать за школьника домашние уроки

Конечно, если ребенок сам обращается к вам за помощью, то помочь можно и нужно: обсудить, поразмышлять, найти закономерность. А вот решать примеры, исправлять допущенные ошибки, рисовать в альбоме или делать презентации на компьютере ребенок должен самостоятельно. И правда, кто захочет лишний раз напрягаться, если мать всегда подстрахует и все исправит?

2. Не навязывать друзей

Для родителей, естественно, очень выгодно дружить семьями. Пока взрослые пьют чай на кухне, их детки дружно играют в детской. Просто идиллическая картинка! Но что, если вашему ребенку неинтересно с такими друзьями? Или они ему просто не нравятся? Позвольте своим детям самим решать, с кем дружить, а с кем нет!

3. Не вмешиваться в конфликты ребенка с другими детьми

Увидев, что кто-то из сверстников обижает любимое чадо, большинство родителей тут же рвется в бой! Однако найдите в себе силы вовремя остановиться. Ваш ребенок вполне в состоянии самостоятельно разрешить мелкие конфликтные ситуации. А если нет - его надо этому научить!

4. Не убирать вместо ребенка его комнату

У каждого человека должна быть своя личная территория, и ваши дети - не исключение. Бесцеремонно вламываясь в детскую комнату и убирая там все, что кажется вам лишним, вы не только унижаете ребенка, но и воспитываете в нем лень и равнодушие. Кроме того, неужели вам самим нравится выступать в роли прислуги? Никто не спорит, что убрать за ребенка проще, чем воспитать в нем стремление к чистоте и порядку. Но чем раньше вы научите его следить за своими личными вещами, тем будет лучше для всех!

5. Не отвечать за ребенка, когда к нему обращаются

"Сколько тебе лет, мальчик?" — "Нам уже 12!"

Смешно? Однако некоторые родители настолько боятся, что их ребенок что-то не так скажет или о чем-то забудет, что готовы даже отвечать за него. А откуда тогда возьмутся самостоятельность и ответственность? Кроме того, психологи утверждают, что за таким поведением родителей скрывается стремление полностью контролировать своего ребенка. И как долго вы собираетесь это делать?

6. Не договариваться об оценках с учителями

Главная цель родителей в воспитании школьника - научить его достигать поставленных перед собой целей. Поэтому пусть ваши дети самостоятельно разбираются со своими плохими оценками и налаживают отношения с учителями. Иначе откуда придет понимание того, зачем вообще нужно хорошо учиться? Дайте ребенку возможность самому наступать на грабли и исправлять собственные ошибки!

7. Не выбирать за ребенка кружок по интересам

Многие родители с появлением наследника словно сами впадают в детство, пытаясь реализовать все то, чего они когда-то недополучили.

"Я всю жизнь мечтала стать балериной. Отдам дочку в танцевальный класс!"  Знакомо?

Однако, поступая так, вы отказываете ребенку в праве на самоопределение. Разве можно понять, к чему у него лежит душа, если все решено заранее? Не зарывайте талант сына или дочери в землю ради удовлетворения собственных амбиций! Дайте школьнику возможность выбирать между разными секциями и кружками, и он быстро определится в своих интересах.

Если вы хотите, чтобы ваши дети росли ответственными и самостоятельными личностями, постарайтесь придерживаться этих семи важных правил в воспитании. А если вы хотите принимать живое участие в жизни дочери или сына, то запомните: делать что-либо нужно вместе, а не вместо!

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