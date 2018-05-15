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Вкуснейший торт с творогом и черносливом без выпечки, с которым справится даже начинающая хозяйка

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Какая хозяйка откажется приготовить чрезвычайно простой, но невероятно вкусный торт без выпечки, на который уходит минимум времени и ингредиентов, а результат неизменно радует? С этим чудом кулинарии справится даже женщина, которая совершенно не умеет готовить. Только не забудьте дать торту хорошенько пропитаться!

Пошаговый рецепт приготовления

1. Приготовим стакан черного кофе с сахаром.

2. В отдельной миске взбиваем миксером на медленных оборотах творог, сметану и сахар до образования однородной массы, пишет Fabiosa.ru.

3. Распаренный в кипятке чернослив мелко нарезаем и добавляем в творожную массу.

4. Окунаем в стакан с кофе каждую печеньку, а затем укладываем в высокую форму, выстеленную пищевой пленкой, так, чтобы получился ровный слой.

5. Чередуем слои из печенья и взбитой творожной массы. Аккуратно заворачиваем концы пленки.

6. Помещаем торт в холодильник на всю ночь. Это нужно для того, чтобы он пропитался.

7. Утром переворачиваем торт из формы на широкую тарелку и снимаем пленку.

8. Сверху посыпаем кофе и сахарной пудрой.

Чрезвычайно простой в приготовлении торт готов! Вкусного вам чаепития!

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