Вкуснейший торт с творогом и черносливом без выпечки, с которым справится даже начинающая хозяйка

Какая хозяйка откажется приготовить чрезвычайно простой, но невероятно вкусный торт без выпечки, на который уходит минимум времени и ингредиентов, а результат неизменно радует? С этим чудом кулинарии справится даже женщина, которая совершенно не умеет готовить. Только не забудьте дать торту хорошенько пропитаться!