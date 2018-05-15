Вкуснейший торт с творогом и черносливом без выпечки, с которым справится даже начинающая хозяйка

Какая хозяйка откажется приготовить чрезвычайно простой, но невероятно вкусный торт без выпечки, на который уходит минимум времени и ингредиентов, а результат неизменно радует? С этим чудом кулинарии справится даже женщина, которая совершенно не умеет готовить. Только не забудьте дать торту хорошенько пропитаться!
Пошаговый рецепт приготовления
1. Приготовим стакан черного кофе с сахаром.
2. В отдельной миске взбиваем миксером на медленных оборотах творог, сметану и сахар до образования однородной массы, пишет Fabiosa.ru.
3. Распаренный в кипятке чернослив мелко нарезаем и добавляем в творожную массу.
4. Окунаем в стакан с кофе каждую печеньку, а затем укладываем в высокую форму, выстеленную пищевой пленкой, так, чтобы получился ровный слой.
5. Чередуем слои из печенья и взбитой творожной массы. Аккуратно заворачиваем концы пленки.
6. Помещаем торт в холодильник на всю ночь. Это нужно для того, чтобы он пропитался.
7. Утром переворачиваем торт из формы на широкую тарелку и снимаем пленку.
8. Сверху посыпаем кофе и сахарной пудрой.
Чрезвычайно простой в приготовлении торт готов! Вкусного вам чаепития!