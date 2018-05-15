Пять знаков Зодиака, под которыми рождается больше всего слабохарактерных мужчин

Существуют знаки зодиака, мужчины которых более склонны к проявлению слабых черт характера:

1. Рак

Раки — нежные, чувственные, ранимые… женщины! Однако мужчин этот знак не жалеет нежных качеств, награждая их мягким и податливым характером, пишет Clubber.com.ua.

В умелых руках такой мужчина быстрее усвоит главные истины, которые делают женщин счастливыми: знание на зубок всех памятных дат, подарки и цветы без повода, кофе в постель, вкусные завтраки для всей семьи, безропотная помощь по дому, ежедневный массаж и романтика. И даже через годы совместной, рутинной жизни мужчины-Раки не утрачивают своей чувственности и романтичности.

2. Рыбы

О мужчинах этого знака говорят «ни рыба, ни мясо». Они опасаются ответственности и с удовольствием награждают женщину принятием серьезных решений.

Мужчины-Раки хорошие подружки. Они станут идеальными мужьями для женщин, которым нужна компания для просмотра сентиментальных сериалов и реалити-шоу, задушевных бесед и жалоб на бренность и несправедливость этого мира. Хороши Рыбы и в качестве доморощенных докторов, которые переболели и перелечились столько, что имеют завидный врачебный опыт. Главное – никогда нельзя Рыб игнорировать и забывать им сочувствовать.

3. Весы

Мужиками этого знака Зодиака управляет Венера. Поэтому мужчины-весы органично себя чувствуют в женском обществе. Они легко увлекаются женскими хобби, и страдают такими женскими проблемами, как шопоголизм и болтливость. Мужчинам-Весам спокойней, когда решение кто-то принимает за них.

Мужественности, мужских поступков и подвигов они порой попросту побаиваются, поэтому скептически относятся и к историческим героям, и к киношным суперменам, называя их оторванными от реальности.

Периодически придется подгонят мужчин-весов с решениями или даже принимать их за мужчин. Однако женщине это обстоятельство может сыграть на руку, если она умеет быть «шеей», которая как повернет, так «голова» и примет правильное решение. Главное, чтобы при этом мужчина-Весы был уверен, что инициатива исходила исключительно от него.

4. Девы

Угораздило же мужчинам родиться под этим женским знаком! Этому знаку присуще женственность и нежность черт характера.

Не способны мужчины-Девы и на авантюризм, подразумевающий смелость и риск – качества, которые неизбежно присутствуют в характере сильного мужчины.

Конечно, это особенность Девы из негативной легко превращается в позитивную, если женщина в мужчине ценит осторожность, бдительность, практицизм, предсказуемость и хорошо развитый инстинкт самосохранения. А он непременно должен быть в приоритете у мужчины, который дорожит семьей и помнит, что взял на себя за нее ответственность, значит, без особой надобности рисковать жизнью в угоду авантюризму и экстриму не будет.

5. Тельцы

Две черты характера делают из мужчин-тельцов слабохарактерных – жадность и лень.

Вальяжность и неспешность рваться в бой иногда вполне объяснима и обоснована, но у Тельцов эти качества часто превышают норму, превращаясь в лень и слабовольность. У них отсутствует мотивация к серьезным занятиям, что часто оставляет их и без надлежащих средств к существованию. А поскольку все Тельцы – материалисты, то сохранять свой капитал они способны не через его приумножение, а через экономию и жадность.