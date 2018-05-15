Пять знаков Зодиака, под которыми рождается больше всего слабохарактерных мужчин

Над ними смеются и ненавидят, говоря одну сокровенную фразу: «Да будь ты, наконец, мужиком!».
Существуют знаки зодиака, мужчины которых более склонны к проявлению слабых черт характера:
1. Рак
Раки — нежные, чувственные, ранимые… женщины! Однако мужчин этот знак не жалеет нежных качеств, награждая их мягким и податливым характером, пишет Clubber.com.ua.
В умелых руках такой мужчина быстрее усвоит главные истины, которые делают женщин счастливыми: знание на зубок всех памятных дат, подарки и цветы без повода, кофе в постель, вкусные завтраки для всей семьи, безропотная помощь по дому, ежедневный массаж и романтика. И даже через годы совместной, рутинной жизни мужчины-Раки не утрачивают своей чувственности и романтичности.
2. Рыбы
О мужчинах этого знака говорят «ни рыба, ни мясо». Они опасаются ответственности и с удовольствием награждают женщину принятием серьезных решений.
Мужчины-Раки хорошие подружки. Они станут идеальными мужьями для женщин, которым нужна компания для просмотра сентиментальных сериалов и реалити-шоу, задушевных бесед и жалоб на бренность и несправедливость этого мира. Хороши Рыбы и в качестве доморощенных докторов, которые переболели и перелечились столько, что имеют завидный врачебный опыт. Главное – никогда нельзя Рыб игнорировать и забывать им сочувствовать.
3. Весы
Мужиками этого знака Зодиака управляет Венера. Поэтому мужчины-весы органично себя чувствуют в женском обществе. Они легко увлекаются женскими хобби, и страдают такими женскими проблемами, как шопоголизм и болтливость. Мужчинам-Весам спокойней, когда решение кто-то принимает за них.
Мужественности, мужских поступков и подвигов они порой попросту побаиваются, поэтому скептически относятся и к историческим героям, и к киношным суперменам, называя их оторванными от реальности.
Периодически придется подгонят мужчин-весов с решениями или даже принимать их за мужчин. Однако женщине это обстоятельство может сыграть на руку, если она умеет быть «шеей», которая как повернет, так «голова» и примет правильное решение. Главное, чтобы при этом мужчина-Весы был уверен, что инициатива исходила исключительно от него.
4. Девы
Угораздило же мужчинам родиться под этим женским знаком! Этому знаку присуще женственность и нежность черт характера.
Не способны мужчины-Девы и на авантюризм, подразумевающий смелость и риск – качества, которые неизбежно присутствуют в характере сильного мужчины.
Конечно, это особенность Девы из негативной легко превращается в позитивную, если женщина в мужчине ценит осторожность, бдительность, практицизм, предсказуемость и хорошо развитый инстинкт самосохранения. А он непременно должен быть в приоритете у мужчины, который дорожит семьей и помнит, что взял на себя за нее ответственность, значит, без особой надобности рисковать жизнью в угоду авантюризму и экстриму не будет.
5. Тельцы
Две черты характера делают из мужчин-тельцов слабохарактерных – жадность и лень.
Вальяжность и неспешность рваться в бой иногда вполне объяснима и обоснована, но у Тельцов эти качества часто превышают норму, превращаясь в лень и слабовольность. У них отсутствует мотивация к серьезным занятиям, что часто оставляет их и без надлежащих средств к существованию. А поскольку все Тельцы – материалисты, то сохранять свой капитал они способны не через его приумножение, а через экономию и жадность.
Вряд ли женщина, которая для жизни ищет сильного мужчину, посчитает эти качества пригодными для совместной жизни. И все же даже они поддаются коррекции при условии, что лень и скупердяйство мужчины-Тельца не стало патологией, а женщина его любит. Многие барышни обожают, когда мужчины тратятся, но только на этапе свиданий. В семейной же жизни они и сами могут помогать мужчинам-Тельцам экономить. С ленью, конечно, сложнее. Однако правильно материально мотивированный Телец даже из своей лени сможет сделать деньги.