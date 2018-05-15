«Мне жалко отдать свое тело на растерзание»: монолог чайлдфри

Это чайлдхейт ненавидят детей

Чайлдфри – это люди, которые по разным причинам не планируют заводить собственных детей. При этом к тем, у кого есть дети, они относятся по принципу «Твоя жизнь, твое тело — твое дело».

Большинство из нас часто слышали фразы в духе: «А когда ребеночка заведете?», «А почему не хотите? Дети — это счастье!», «Вот родишь своего — поймешь». Так что в этом вопросе мы очень бережно относимся к чужим границам, пишет Deti.mail.ru.

Но есть и так называемые «чайлдхейт» (от английского child hate, то есть «ненавидящие детей»). От них можно услышать такие высказывания (цитирую по ЖЖ-сообществу ru-childfree):

«Мне почему-то кажется, что от постоянного общения с детьми изначально нормальные люди могут стать дебилами и отморозками».

«Если чей-то ребенок громко ревет, а мамаша не может его успокаивать, подхожу и говорю: "А вы уверены, что вашему ребенку рады?"».

На самом деле, люди из категории детоненавистников даже не всегда являются истинными чайлдфри. Часто у них есть собственные дети (цитирую по тому же сообществу):

«Неумение радоваться чужому орущему посреди филармонии ребенку не делает меня чайлдфри. Напротив, я хочу своих детей. И я точно могу сказать, что буду тщательно следить, не мешает ли мой ребенок кому-нибудь».

Мы большие, мы потерпим

По сотням причин дети кричат и плачут, в том числе в ресторанах, театрах, поездах и самолетах. Бывают дети с неврологическими нарушениями, которых не так просто успокоить. И чайлдфри это понимают. Возможно, это одна из причин, почему мы решаем детей не заводить.

Однако мы уважаем право каждого на жизнь, а дети — такие же люди, только маленькие. И они имеют право находиться вместе с нами в обществе, со всеми своими особенностями. Мы большие, мы потерпим.

А вот чайлдхейт не потерпят — это эгоцентричные и нетерпимые люди, которые ставят свой личный комфорт выше всего. Они считают возможным вмешиваться в частную жизнь других, давать свои советы по воспитанию чужих детей и так далее. Но ведь такие люди неприятны независимо от их отношения к вопросу деторождения, правда?

Мы не хотим детей и мы не монстры

Старший научный сотрудник Института демографии НИУ ВШЭ Ольга Исупова предлагает две мотивации не заводить детей — это отвращение к детности и очарованность бездетностью.

Первое значит, что у человека (чаще женщины, потому что это касается в основном ее) вызывает неприязнь мысль о беременности, родах, грудном вскармливании. У таких людей чужие младенцы вызывают не умиление, а отторжение.