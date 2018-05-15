Екатерина Климова считает себя плохой матерью

«Меня гложет, естественно, материнская совесть. Кажется, что я плохая мать, плохая жена, плохой друг... Хотя, прежде всего, я просто очень занятая актриса», - говорит Екатерина Климова.

Климова пояснила, что ее часто не бывает дома, а когда она туда попадает, «общаться с детьми приходится быстро». «А быстро значит строго. Но я знаю, что с ребенком всегда можно договориться. Просто для начала надо сесть и поговорить», — рассказала она Woman.ru.

«Всегда ищу возможности уделить внимание всем: побыть только со старшей дочерью или только с мальчишками. Уехать с ними к морю или только с мелкой. В многодетной семье дети тренируются друг на друге. Все бывает: и слезы, и драки, но, случись что, они друг за друга горой. Главное, о чем я только могла мечтать: мои дети дружные», - считает актриса, передает Deti.mail.ru.

Екатерина добавила, что, несмотря на муки совести, после тяжелого года работы мечтает об одном — выспаться и отдохнуть в одиночестве:

«Сейчас планирую отдых, надеюсь, ничего не сорвется. В первую очередь нужно себя восстановить — эгоистично, без детей, одной без всех — и стать снова адекватной женщиной. А потом уже наверстывать упущенное», - сказала она.

A post shared by Ekaterina Klimova (@klimovagram) on Dec 23, 2017 at 6:13am PST

A post shared by Ekaterina Klimova (@klimovagram) on Nov 22, 2017 at 10:12pm PST

A post shared by Ekaterina Klimova (@klimovagram) on Oct 10, 2017 at 11:17pm PDT